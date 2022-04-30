Донор в тылу. Как работает IT-сфера во время войны

Фокус выяснил, как работают крупные компании одного из самых высокодоходных сегментов украинской экономики, и чем работники сферы IT помогают Украине в борьбе с агрессором.

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Сфера ІТ в Украине по результатам минувшего года увеличила объем экспорта услуг до $6,8 млрд. Это более трети всего украинского экспорта. В отрасли работают около 300 тыс. специалистов, медианные зарплаты составляют $2-3 тыс. в зависимости от уровня и специализации. Такие данные предоставила Ассоциация "IT Ukraine" в январе 2022 года.

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Фокус расспросил самые крупные IT-компании в Украине, как им удается работать в условиях войны, как изменились выплаты специалистам, и как работники сферы IT поддерживают Украину.

"Мы уходим из России – из Украины нам точно нельзя уходить. Для нас очень важно остаться здесь, потому что Украина — один из самых больших в Европе рынков IT-специалистов. Мы рассчитываем, что рынок в Украине для нас останется и будет расти. Мы и заказчики видим, как стараются наши ребята, и нам важно сохранить эти рабочие места. Мы транслируем это нашим клиентам, и это работает. Никто не хочет уходить. Пока есть возможность работать, мы будем работать", — говорит CEO Luxoft Дмитрий Лощинин.

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Украинские IТ-компании с началом агрессии РФ и военных действий эвакуировали своих специалистов и продолжили работать.

"Нам очень помогает опыт удаленной работы, который мы приобрели в течение двух карантинных лет. Этот опыт помог нам, как компании, и нашим специалистам относительно быстро наладить удаленную работу и выйти на уровень производительности 95% от довоенного состояния", — рассказали Фокусу в GlobalLogic. В компании отмечают, что только благодаря таким результатам и возможно продолжение сотрудничества с клиентами.

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Тем временем в Luxoft заявляют, что компания работает на 100% мощности, что приятно удивляет клиентов, учитывая все обстоятельства. Внутренние резервы позволяют справляться с оттоком кадров на войну, и члены команды с пониманием подстраховывают друг друга.

Крупные IT-компании говорят, что сохраняют полный состав трудовых коллективов и размеры денежных выплат, а также продолжают платить налоги государству. В том числе, сохраняют выплаты мобилизованным специалистам.

Впрочем, на прибавку к зарплате айтишникам пока рассчитывать не стоит. В SoftServe и Intellias признались, что временно заморозили плановый пересмотр выплат специалистам.

[ + – ] IT-армия Украины насчитывает более 300 тыс. человек, среди которых и профессионалы, и волонтеры Фото: unsplash.com

Несмотря на сложности, есть и те, кто пополняет штат новичками. Некоторые компании продолжают усиливать свои команды новыми профессионалами. Например, EPAM точечно нанимает специалистов для усиления растущих проектов или разработчиков со специфической квалификацией. Компания GlobalLogic в первые недели войны начала сотрудничество с 200 коллегами — однако новые позиции, в первую очередь, предлагает уже задействованным специалистам, у которых заканчивается текущий проект. К команде Luxoft с начала полномасштабной войны уже присоединилось более 50 специалистов.

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Помощь IТ-компании, в первую очередь, направили собственным командам — эвакуировали сотрудников, предоставляли возможность оставаться на некоторое время в офисе для ночевки, назначали дополнительные выплаты, помогали получить психологическую поддержку.

Значительная часть ресурсов отрасли IT идет на поддержку Украины: например, в EPAM запустили Фонд помощи Украине, благодаря которому удалось собрать более $300 тыс.

SoftServe загодя перечислила налоги на сумму около 50 млн грн., чтобы поддержать страну. Компания выделила 12 млн на помощь по разным направлениям, связанным с войной, а затем — еще 22 млн грн. Кроме того, с помощью фонда "Открытые глаза" гуманмитарную помощь закупают за рубежом и доставляют в города Украины.

"На счету фонда — десятки грузовиков и тонны гумпомощи, медикаментов, продовольствия, компьютерной техники для нужд беженцев и военных", — рассказывает соучредитель и глава совета директоров SoftServe Ярослав Любинец.

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В GlobalLogic говорят о суммарном вкладе на сумму около 0,5 млрд грн — туда засчитывают помощь украинским специалистам и их семьям, донаты фонду "Вернись живым", гуманитарную помощь и техническое обеспечение.

Чтобы мотивировать международных партнеров поддержать Украину, GlobalLogic создала платформу для пожертвований на WeSpire — там уже собрали более $135 тыс. для украинских фондов.

Luxoft сообщает о перечислении благотворительной организации "Каритас Украина" 750 тыс. грн, гуманитарной организации "Красный Крест Украины" — 4 млн грн.

В компании Ciklum говорят, что руководство и инвесторы компании лично направили на помощь ВСУ и гражданам более 40 млн грн. Еще 1,5 млн грн компания перечислила ВСУ. Только за март более 1 млн грн направили в фонд "Вернись живым".

В NIX оценивают общую сумму совместно оказанной финансовой помощи в более чем $20 млн.

"Мы закупаем бронежилеты, каски, разгрузку, военную форму, турникеты и многое другое. Члены нашей команды стали экспертами в вопросах поиска и оценки качества найденных товаров. Потому что, как оказалось, труднее не купить вещь, а найти качественную, организовать логистику поставок и дальнейшего распределения между военными", — отметили в NIX.

Команда Intellias собрала более 8 млн грн на нужды украинских военных: частично — для фонда "Вернись живым", частично — для спецсчета НБУ. В рамках проекта "Авто для защитников" собирают деньги на 30 внедорожников для военнослужащих. Часть из них уже на фронте, часть — на пути в Украину.

Как сообщалось ранее, IT-армия Украины насчитывает более 300 тыс. человек, среди которых и профессионалы, и волонтеры. В условиях войны тысячи украинских программистов устраивают кибератаки на сайты российских компаний, в том числе, "Газпром" и "Сбербанк".