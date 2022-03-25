Украинские IT-специалисты рассказали, как атакуют Газпром, Сбербанк и другие компании РФ

IT-армия Украины насчитывает более 300 тыс. человек, среди которых и профессионалы, и волонтеры.

С начала вторжения России тысячи украинских программистов устраивают кибератаки на сайты российских компаний, в том числе "Газпром" и "Сбербанк". Некоторые из них рассказали о своем фронте борьбы в интервью американскому изданию CNBC.

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Более 311 тысяч человек присоединились к каналу IT Army of Ukraine в мессенджере Telegram, где публикуют список целей для кибератак. Как утверждают собеседники CNBC, большинство участников сообщества являются украинцами, хотя есть и иностранцы.

Разработчик по имени Антон рассказал, что лично участвовал в DDoS-атаке на российскую нефтегазовую энергетическую компанию "Газпром", "Сбербанк" и некоторые правительственные сайты РФ. По его словам, благодаря большому количеству атакующих, кибернападения проходят стремительно.

Как заявил украинский инженер-программист, представившийся Дэйвом, его группа помогла провести несколько DDoS-атак, нацеленных на российские правительственные сайты, российские банки и валютные биржи. Такой тип атак предполагает перегрузку веб-ресурса большим потоком трафика.

"Я арендовал несколько серверов на GCP (Google Cloud Platform) и написал бота, который просто принимает ссылки на веб-сайты и атакует их каждый раз, когда я их вставляю. Обычно я запускаю атаки с 3-5 серверов, и каждый сервер производит около 50 тысяч запросов в секунду", — признался Дэйв.

Программист добавил, что использует своего бота каждый раз, когда создатели Telegram-канала публикуют новый список целей. Он не может точно определить, насколько успешные его усилия, ведь атаки совершаются одновременно тысячами людей. Так или иначе, коллективные действия приносят результат.

Руководитель группы обеспечения качества компании-разработчика ПО из Запорожья по имени Алексей рассказал, что даже в военное время вместе с коллегами пытается поддерживать экономику Украину, однако условия работы очень тяжелые. По словам программиста, сейчас он уделяет основной работе не более двух часов в день, но находит время для киберборьбы на волонтерских началах.

"В первые дни войны сирены воздушной тревоги звучали сутки напролет, и вы не можете думать в эти моменты о работе — можно думать только о своей семье, детях и о том, как обеспечить их безопасность и защиту", — поделился Алексей. — "Как IT-специалист надеюсь, что смогу служить своей стране на фронте цифровых технологий, поскольку эта война происходит и в цифровом мире. Ежедневно я помогаю выйти на различные европейские и американские веб-сайты и прошу их прекратить вести дела с Россией, размещаю сообщения в социальных сетях".

Ранее писали, как любой желающий может присоединиться к DDoS-атакам на российские сайты. Группа программистов disBalancer разработали специальное ПО, которое позволяет бороться с врагом даже без особых навыков.

Недавно украинские программисты запустили игру для DDoS-атак на сайты РФ. Веб-страница самостоятельно отправляет до 20 тысяч запросов с целью перегрузить вражеские ресурсы — достаточно просто оставить ее открытой.