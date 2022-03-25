Українські IT-фахівці розповіли, як атакують Газпром, Ощадбанк та інші компанії РФ

ІТ-армія України налічує понад 300 тис. осіб, серед яких і професіонали, і волонтери.

З початку вторгнення Росії тисячі українських програмістів влаштовують кібератаки на сайти російських компаній, зокрема "Газпром" і "Сбербанк". Деякі з них розповіли про свій фронт боротьби в інтерв'ю американському виданню CNBC.

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Понад 311 тисяч людей приєдналися до IT Army of Ukraine в месенджері Telegram, де публікують список цілей для кібератак. Як стверджують співрозмовники CNBC, більшість учасників спільноти є українцями, хоч є й іноземці.

Розробник на ім'я Антон розповів, що особисто брав участь у DDoS-атаці на російську нафтогазову енергетичну компанію "Газпром", "Сбербанк" і деякі урядові сайти РФ. За його словами, завдяки великій кількості атакувальників кібернапади проходять стрімко.

Як заявив український інженер-програміст, який представився Дейвом, його група допомогла провести кілька DDoS-атак, націлених на російські урядові сайти, російські банки та валютні біржі. Такий тип атак передбачає навантаження вебресурсу великим потоком трафіку.

"Я орендував кілька серверів на GCP (Google Cloud Platform) і написав бота, який просто приймає посилання на вебсайти й атакує їх щоразу, коли я їх вставляю. Зазвичай я запускаю атаки з 3-5 серверів, і кожен сервер виробляє приблизно 50 тисяч запитів за секунду", — зізнався Дейв.

Програміст додав, що використовує свій бот кожного разу, коли творці Telegram-каналу публікують новий список цілей. Він не може точно визначити наскільки успішні його зусилля, адже атаки здійснюються одночасно тисячами людей. Так чи інакше, колективні дії дають результат.

Керівник групи забезпечення якості компанії-розробника ПЗ із Запоріжжя на ім'я Олексій розповів, що навіть у воєнний час разом із колегами намагається підтримувати економіку України, проте умови роботи дуже важкі. За словами програміста, зараз він приділяє основній роботі не більше двох годин на день, але знаходить час на кіберборотьбу на волонтерських засадах.

"У перші дні війни сирени повітряної тривоги звучали добу безперервно, і ви не можете думати в ці моменти про роботу — можна думати тільки про свою сім'ю, дітей і про те, як гарантувати їхню безпеку і захист", — поділився Олексій. — "Як IT-фахівець сподіваюся, що зможу служити своїй країні на фронті цифрових технологій, оскільки ця війна відбувається і в цифровому світі. Щодня я допомагаю вийти на різні європейські й американські вебсайти і прошу їх припинити вести справи з Росією, розміщую повідомлення у соціальних мережах".

Раніше писали, як будь-хто може приєднатися до DDoS-атак на російські сайти. Група програмістів disBalancer розробили спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє боротися з ворогом навіть без особливих навичок.

Нещодавно українські програмісти запустили гру для DDoS-атак на сайти РФ. Вебсторінка самостійно надсилає до 20 тисяч запитів із метою перевантажити ворожі ресурси — досить просто залишити її відкритою.