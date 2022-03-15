Українські айтішники запустили гру для DDoS-атак на сайти РФ: впораються навіть діти

Сервіс автоматично надсилає до 20 тисяч запитів, які можуть спричинити збій у роботі інтернет-ресурсів.

Програмісти зі Львова запустили онлайн гру, яка дозволяє проводити DDoS-атаки на російські сайти. Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила на офіційному телеграм-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

На сайті Play for Ukraine ("Грай для України") розміщена браузерна гра типу "2048" — у сітці 4х4 клітинки знаходяться цифри. Осередки потрібно рухати за допомогою стрілок на клавіатурі або свайпів, щоб об'єднувати попарно. Можна навіть не грати — достатньо відкрити сторінку, і процес розпочнеться автоматично. Лічильник зверху показує, скільки атак здійснив користувач та українська IT-армія загалом.

"Наша головна мета — сайти, які служать російській армії. Ми не хочемо повідомляти ворога про наші конкретні цілі, тому список сайтів не публікується. Також працюємо над завданнями від IT Армії України", — повідомили розробники в описі. — "Ця гра для всіх, але ми прагнемо таким чином зацікавити підлітків та дітей. Ми знаємо, що молоді люди намагаються допомогти Україні перемогти, але часто не знають, що робити. Ця гра допоможе вам зробити свій внесок у спільну перемогу".

Як пояснила Мінцифра, сторінка автоматично генерує потік трафіку для надсилання на таргетовані веб-сторінки. Щогодини надсилається близько 20 тисяч запитів, які можуть перевантажити російські сайти та призвести до їх блокування. За час існування грою скористалися близько 180 тисяч користувачів з різних країн та здійснили 288 мільярдів DDoS-атак приблизно на 200 сайтів.

"Львівські ІТ-фахівці створили онлайн-гру, завдяки якій можна боротися з противником, навіть не виходячи з укриття. Головне мати пристрій із доступом до Інтернету", — наголосило відомство.

Розробники закликали користувачів, які перебувають на території України, включати VPN. Мінцифри запевняє, що використання сайту є повністю безпечним для браузера.

Раніше писали, як українські програмісти влаштовують DDoS-атаки на російські сайти. Група disBalancer розробила програму та опублікувала інструкцію, завдяки яким будь-який охочий може приєднатися до інформаційної блокади вебресурсів Росії. Таким чином хакери "поклали" сайти компаній російських олігархів. Під удар потрапили "Металоінвест" Алішера Усманова, "НЛМК" Володимира Лісіна, "Євраз" Олександра Абрамова, "Сургутнафтогаз" Володимира Богданова та "Норнікель" Володимира Потаніна.

У Держспецзв'язку повідомили, що українську кібероборону представляє спільнота волонтерів із 400 тис. осіб.