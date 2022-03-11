Хакери "поклали" сайти компаній російських олігархів — Усманова, Потаніна й інших

Вебресурси підприємств не працюють у Росії та Україні, проте до деяких із них можна отримати доступ за допомогою VPN-сервісів.

Група хакерів "у білих капелюхах" під назвою disBalancer разом із волонтерами здійснила успішні атаки на сайти чотирьох металургійних та однієї нафтогазової компанії з Росії. Вони прозвітували про це у своєму Telegram-каналі.

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За словами програмістів, 10 березня кібератак зазнали сайти гірничо-металургійної компанії "Металлоінвест", що належить Алішеру Усманову (особистий капітал за оцінкою Forbes за 2022 рік — $16,6 млрд) сталеливарної групи "НЛМК", якою володіє Володимир Лісін (особисті статки — $2,5 млрд) металургійної компанії "Євраз" — власник Олександр Абрамов (власний капітал — $5,9 млрд) нафтогазової компанії "Сургутнафтогаз" (власник — Володимир Богданов, статки якого — $1 млрд) найбільшого у світі виробника нікелю і паладію "Норнікель", Володимира Потаніна, який перебуває в розпорядженні (капітал — $21,9 млрд).

Фокус перевірив працездатність зазначених сайтів і виявив, що вони не відкриваються з українських і російських IP-адрес, щоправда, в останньому випадку відкрилася сторінка "Сургутнафтогазу". При спробі відкрити решту ресурсів браузер видає помилку 403, що означає, що користувачу відмовлено в доступі. Після перемикання на закордонну адресу за допомогою VPN-сервісу нам вдалося відкрити сайти "НЛМК", "Норнікеля" і того ж "Сургутнафтогазу".

Раніше група disBalancer повідомила, що понад 1 500 волонтерів допомогли атакувати десятки російських інтернет-ресурсів. Зрештою їм вдалося порушити роботу сайтів Кремля, Ощадбанку, Роснефти, Газети.ру, РБК, РЖД. Програмісти наголосили, що волонтери з Європи, Азії та Північної Америки використали спеціальну програму disBalancer, призначену для масованих DDoS-атак. За словами розробників, вони поставили собі за мету паралізувати сили росіян і викликати протести в РФ.

Хакери disBalancer також розповіли, як будь-який користувач ПК може атакувати російські сайти та зробити свій внесок у перемогу над агресором. Для цього необхідно завантажити архів із програмою та запустити її, попередньо змінивши українську IP-адресу на іноземну за допомогою VPN. Поки програмне забезпечення disBalancer працює тільки на операційній системі Windows.