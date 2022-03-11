Хакеры "положили" сайты компаний российских олигархов - Усманова, Потанина и других

Веб-ресурсы предприятий не работают в России и Украине, однако к некоторым из них можно получить доступ при помощи VPN-сервисов.

Группа хакеров "в белых шляпах" под названием disBalancer вместе с волонтерами совершила успешные атаки на сайты четырех металлургических и одной нефтегазовой компании из России. Они отчитались об этом в своем Telegram-канале.

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По словам программистов, 10 марта кибератакам подверглись сайты горно-металлургической компании "Металлоинвест", принадлежащей Алишеру Усманову (личный капитал по оценке Forbes за 2022 год — $16,6 млрд) сталелитейной группы "НЛМК", которой владеет Владимир Лисин (личное состояние — $22,5 млрд) металлургической компании "Евраз" — владелец Александр Абрамов (собственный капитал — $5,9 млрд) нефтегазовой компании "Сургутнефтегаз" (владелец — Владимир Богданов, состояние которого — $1 млрд) крупнейшего в мире производителя никеля и палладия "Норникель", находящегося в распоряжении Владимира Потанина (капитал — $21,9 млрд).

Фокус проверил работоспособность указанных сайтов и обнаружил, что они не открываются с украинских и российских IP-адресов, правда в последнем случае открылась страница "Сургутнефтегаза". При попытке открыть остальные ресурсы браузер выдает ошибку 403, означающую, что пользователю отказано в доступе. После переключения на зарубежный адрес при помощи VPN-сервиса нам удалось открыть сайты "НЛМК", "Норникеля" и того же "Сургутнефтегаза".

3 марта власти США ввели санкции против олигархов, приближенных к Владимиру Путину. В списке оказался и Алишер Усманов, его яхта и самолет являются одними из крупнейших частных собственностей в России. Впрочем, уже 4 марта ограничения с активов бизнесмена сняли, а также с компаний где ему принадлежат более 50% акций.

Ранее группа disBalancer сообщила, что более 1500 волонтеров помогли атаковать десятки российских Интернет-ресурсов. В результате им удалось нарушить работу сайтов Кремля, Сбербанка, Роснефти, Газеты.ру, РБК, РЖД. Программисты подчеркнули, что волонтеры из Европы, Азии и Северной Америки использовали специальную программу disBalancer, предназначенную для массированных DDoS-атак. По словам разработчиков, они поставили перед собой цель парализовать силы россиян и вызвать протесты в РФ.

Хакеры disBalancer также рассказали, как любой пользователь ПК может атаковать российские сайты и внести свой вклад в победу над агрессором. Для этого необходимо скачать архив с программой и запустить ее, предварительно сменив украинский IP-адрес на иностранный при помощи VPN. Пока ПО disBalancer работает только на операционной системе Windows.