У кіберармії України перебувають 400 тисяч людей, — Держспецзв'язку (відео)

У відомстві зазначили, що сформувати кібервійська "трохи не встигли", але високо оцінили роботу українських фахівців, які самоорганізувалися у кібеарармію.

За словами заступника голови Держспецзв'язку Віктора Жори, в Україні є власні кібервійська, але поки що вони сформовані, здебільшого, з айтішників-добровольців. Про це він заявив під час інтерв'ю YouTube-каналу "Жовті кеди".

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За словами Жори, в Україні формально кібервійська ще не створені, незважаючи на наявність указу президента. Це завдання мали реалізувати у 2022 році, але "трохи не встигли". Але це не означає, що в Україні немає оборонного потенціалу в цій сфері, наголосив чиновник.

"Кіберармія — це волонтерський рух, це українські фахівці у сфері кібербезпеки, співробітники ІТ-компаній, програмісти, студенти ІТ-спеціальностей. Це співтовариство, яке організувалося самостійно", — прокоментував Віктор Жора.

Віктор Жора заявив, що кіберопір у його відомстві оцінюють у 400 тисяч людей. Він наголосив, що спільнота поділена на групи, які координуються між собою, формують і виконують завдання. Цілями кіберфахівців є державні, військові, фінансові структури, логістичні ланцюжки та медіа.

Показовим результатом діяльності кіберспільноти чиновник назвав стійкість держсайтів і ресурсів, що належать українському бізнесу, до кібератак. Відстежити діяльність кібеармії можна в телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Фокус писав раніше про планування влади створити нову структуру, питання було в тому, кому вона мала підпорядковуватися і яким із відомств координуватися — Міноборони, Держспецзв'язку, РНБО.

Про необхідність кібервійськ висловлювалися і незалежні експерти в сфері кібербезпеки, вказуючи на деякі недоліки державної системи інформаційного захисту.

В Апараті РНБО Фокусу повідомили, що кібервійська не дублюватимуть обов'язки кібердепартаменту Служби безпеки України та Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA).