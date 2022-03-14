В киберармии Украины состоят 400 тысяч человек, - Госспецсвязи (видео)

В ведомстве отметили, что сформировать кибервойска "немножко не успели", но высоко оценили работу украинских специалистов, которые самоорганизовались в кибеарармию.

По словам замглавы Госспецсвязи Виктора Жоры, в Украине есть собственные кибервойска, но пока что они сформированы, по большей части, из айтишников-добровольцев. Об этом он заявил во время интервью YouTube-каналу "Желтые кеды".

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По ловам Жоры, в Украине формально кибервойска еще не созданы, несмотря на наличие указа президента. Это задание должны были реализовать в 2022 году, но "немножко не успели". Но это не означает, что в Украине нет оборонного потенциала в этой сфере, подчеркнул чиновник.

"Киберармия — это волонтерское движение, это украинские специалисты в сфере кибербезопасности, сотрудники ИТ-компаний, программисты, студенты ИТ-специальностей. Это сообщество, которое организовалось самостоятельно", — прокомментировал Виктор Жора.

Виктор Жора заявил, что киберсопротивление в его ведомстве оценивают в 400 тысяч человек. Он акцентировал, что сообщество разделено на группы, которые координируются между собой, формируют и выполняют задания. Целями киберспециалистов являются государственные, военные, финансовые структуры, логистические цепочки и медиа.

Показательным результатом деятельности киберсообщества чиновник назвал устойчивость госсайтов и ресурсов, принадлежащих украинскому бизнесу, к кибератакам. Отследить деятельность кибеармии можно в телеграм-канале IT ARMY of Ukraine.

Фокус писал ранее о планировании властей создать новую структуру, вопрос был в том, кому она должна была подчиняться и каким из ведомств координироваться — Минобороны, Госспецсвязи, СНБО.

О необходимости в кибервойсках высказывались и независимые эксперты в сфере кибербезопасности, указывая на некоторые недостатки государственной системы информационной защиты.

В Аппарате СНБО Фокусу сообщили, что кибервойска не будут дублировать обязанности кибердепартамента Службы безопасности Украины и Команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).