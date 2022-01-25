Кибервойска не будут дублировать деятельность CERT-UA и СБУ, - СНБО
В Аппарате СНБО на запрос Фокуса сообщили, что в настоящее время рабочая группа решает, какому государственному органу будут подчиняться кибервойска, определяют их основные задачи, состав и необходимый бюджет.
Кибервойска не будут дублировать обязанности кибердепартамента Службы безопасности Украины и Команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA). Об этом Фокусу в ответ на запрос сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны.
Согласно документу, кибервойска могут быть созданы как непосредственно в структуре Министерства обороны, так и в структуре Вооруженных Сил Украины, подчиняющихся этому же министерству. Распоряжением секретаря СНБО от 21 сентября 2021 года создана рабочая группа по подготовке предложений по созданию и функционированию нового рода войск. В настоящее время она решает, какому государственному органу будут подчиняться кибервойска, определяют их основные задачи, границы ответственности, состав и необходимый бюджет.
В состав рабочей группы вошли представители таких ведомств:
- Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;
- Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации;
- Офиса Президента;
- Аппарата СНБО;
- Минобороны;
- Генерального штаба ВСУ;
- Командования Войск связи и кибербезопасности СНБО;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Министерства цифровой трансформации;
- органов разведки.
В СНБО напомнили, что решением от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства, которое президент Владимир Зеленский ввел в действие 26 августа, Кабинету министров поручили в двухмесячный срок внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект по созданию кибервойск.
Ранее в Аппарате СНБО заявили о необходимости создания протокола совместных действий в случае кибератак на госсайты после масштабного взлома, который произошел в ночь на 14 января. Кроме того, ведомство предложило дополнительно мотивировать специалистов в сфере безопасности и обороны, которые противостоят киберугрозам, а также усилить сотрудничество с зарубежныхми партнерами для защиты критической информационной инфраструктуры и проведения расследований хакерских атак.