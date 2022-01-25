Кибервойска не будут дублировать деятельность CERT-UA и СБУ, - СНБО

В Аппарате СНБО на запрос Фокуса сообщили, что в настоящее время рабочая группа решает, какому государственному органу будут подчиняться кибервойска, определяют их основные задачи, состав и необходимый бюджет.

Кибервойска не будут дублировать обязанности кибердепартамента Службы безопасности Украины и Команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA). Об этом Фокусу в ответ на запрос сообщили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

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Согласно документу, кибервойска могут быть созданы как непосредственно в структуре Министерства обороны, так и в структуре Вооруженных Сил Украины, подчиняющихся этому же министерству. Распоряжением секретаря СНБО от 21 сентября 2021 года создана рабочая группа по подготовке предложений по созданию и функционированию нового рода войск. В настоящее время она решает, какому государственному органу будут подчиняться кибервойска, определяют их основные задачи, границы ответственности, состав и необходимый бюджет.

В состав рабочей группы вошли представители таких ведомств:

Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;

Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации;

Офиса Президента;

Аппарата СНБО;

Минобороны;

Генерального штаба ВСУ;

Командования Войск связи и кибербезопасности СНБО;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Министерства цифровой трансформации;

органов разведки.

[ + – ] Ответ СНБО о создании кибервойск в Украине Фото: пресс-служба СНБО

[ + – ] Ответ СНБО о создании кибервойск в Украине

В СНБО напомнили, что решением от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства, которое президент Владимир Зеленский ввел в действие 26 августа, Кабинету министров поручили в двухмесячный срок внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект по созданию кибервойск.

Ранее в Аппарате СНБО заявили о необходимости создания протокола совместных действий в случае кибератак на госсайты после масштабного взлома, который произошел в ночь на 14 января. Кроме того, ведомство предложило дополнительно мотивировать специалистов в сфере безопасности и обороны, которые противостоят киберугрозам, а также усилить сотрудничество с зарубежныхми партнерами для защиты критической информационной инфраструктуры и проведения расследований хакерских атак.