Кібервійська не дублюватимуть діяльність CERT-UA та СБУ, — РНБО

В Апараті РНБО на запит Фокуса повідомили, що наразі робоча група вирішує, якому державному органу підпорядковуватимуться кібервійська, визначають їхні основні завдання, склад і необхідний бюджет.

Кібервійська не дублюватимуть обов'язки кібердепартаменту Служби безпеки України та Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA). Про це Фокусу у відповідь на запит повідомили в Апараті Ради національної безпеки і оборони.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Згідно з документом, кібервійська можуть бути створені як безпосередньо в структурі Міністерства оборони, так і в структурі Збройних Сил України, які підпорядковуються цьому ж міністерству. Розпорядженням секретаря РНБО від 21 вересня 2021 року створено робочу групу з підготовки пропозицій щодо створення та функціонування нового роду військ. Нині вона вирішує, якому державному органу підпорядковуватимуться кібервійська, визначають їхні основні завдання, межі відповідальності, склад і необхідний бюджет.

До складу робочої групи увійшли представники таких відомств:

Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації;

Офісу Президента;

Апарату РНБО;

Міноборони;

Генерального штабу ЗСУ;

Командування Військ зв'язку та кібербезпеки РНБО;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Міністерства цифрової трансформації;

органів розвідки.

[ + – ] Відповідь РНБО про створення кібервійськ в Україні Фото: прес-служба РНБО

[ + – ] Відповідь РНБО про створення кібервійськ в Україні

У РНБО нагадали, що рішенням від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", яке президент Володимир Зеленський зробив чинним 26 серпня, Кабінету міністрів доручили у двомісячний термін внести на розгляд до Верховної Ради законопроєкт щодо створення кібервійськ.

Раніше в Апараті РНБО заявили про необхідність створення протоколу спільних дій у разі кібератак на держсайти після масштабного злому, що стався в ніч проти 14 січня. Крім того, відомство запропонувало додатково мотивувати спеціалістів у сфері безпеки й оборони, які протистоять кіберзагрозам, а також посилити співпрацю із закордонними партнерами для захисту критичної інформаційної інфраструктури та проведення розслідувань хакерських атак.