"Здивований секретарем РНБО": Зеленський прокоментував плани мобілізувати 160 тисяч українців

Президент Володимир Зеленський пояснив, що після посилення мобілізації ЗСУ не поповнили сотні тисяч новобранців. З його слів, призвали недостатньо українців.

Після посилення мобілізації в Україні не було призвано достатньо громадян, щоб покрити нестачу особового складу на фронті. Про це в інтерв'ю "Українському радіо", опублікованому 16 листопада, заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський про обсяги мобілізації — 29:05

Президенту нагадали про заяву щодо плану мобілізувати 160 тисяч осіб на тлі повідомлень про нестачу піхоти й переведення вузьких фахівців у піхоту. На запитання про те, чому закон про посилення мобілізації не розв’язав усі ці питання, він відповів, що з цифрами не погоджується.

"Тут не можна говорити про точну цифру, тому що є питання завдання. Якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті, — це вам відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей або не мобілізували. Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю? Так. Чи достатньо? Ні", — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що для України найголовніше — люди, тому хочеться, щоб такі кроки робили "з розумом". Зі слів політика, те, що живої сили бракує, показує, що 500 тисяч осіб після посилення мобілізації призвано точно не було.

"Говорити точну цифру — я вважаю, що це просто неправильно з точки зору цієї інформації. Тому я здивований секретарем РНБО. Не знав про це, що він розповсюджує інформацію, що було і що буде", — додав президент.

Нагадаємо, 29 жовтня у Верховній Раді голосували за подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Закони доповідав секретар РНБО Олександр Литвиненко, який, зі слів нардепа Олексія Гончаренка, повідомив про план мобілізувати ще 160 тисяч осіб.

У The Financial Times 13 листопада з посиланням на експертів й неназваного київського чиновника передали, що мобілізацію 160 тисяч українців до грудня оцінюють скептично. Зазначалось, що реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч громадян. На це відповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, нагадавши про довжину лінії фронту й настрої РФ.