Хотіли 160 тисяч новобранців, а вийде до 100: у Міноборони відповіли на прогноз FT щодо мобілізації

Експерти оцінили намір мобілізувати 160 тисяч осіб за місяць як нереалістичний. Речник міністерства Дмитро Лазуткін нагадав про протяжність лінії фронту та настрої Москви.

У ЗМІ повідомили, що попри наміри призвати до грудня 160 тисяч осіб, реальні темпи мобілізації в Україні — 100 тисяч осіб. Цю інформацію 14 листопада в ефірі "Суспільного" прокоментував речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Треба розуміти, з огляду на яку інформацію, Financial Times дає такі цифри. Дійсно, мобілізація триватиме, тому що й російська агресія триматиме", — зауважив він.

Представник Міноборони наголосив, що нині лінія фронту в Україні простягається на понад 1 300 кілометрів, і всюди точаться запеклі бої. Громадяни, які служать у Силах оборони, ведуть героїчну боротьбу за землю і людей.

"Але ми розуміємо, що зараз Україна має справу з агресором, який навряд чи зупиниться, який вже довів, що жодних принципів і правил ведення війни для нього не існує. Тому Україна має бути готовою давати відсіч тривалий час і будувати систему оборони, яка дозволить ефективно відбивати наші території", — додав Лазуткін.

Мобілізація 100 тисяч українців за місяць: що передувало

29 жовтня Верховна Рада голосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 10 листопада до 7 лютого. Нардеп Олексій Гончаренко передавав, що у парламенті виступив секретар РНБО Олександр Литвиненко і заявив про план мобілізувати ще 160 тисяч осіб для укомплектування частин до 85%.

У The Financial Times 13 листопада повідомили, що експерти та неназваний київський чиновник скептично ставляться до наміру призвати 160 тисяч новобранців. За їхньою оцінкою, реалістичніше очікувати мобілізації до 100 тисяч осіб. У виданні зазначили, що це заповнить приблизно половину дефіциту і принесе покращення, адже деякі підрозділи укомплектовані приблизно на третину.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що міністерство ініціює перевірку ВЛК.