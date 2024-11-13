Ми повинні продовжувати: Умєров розповів чи буде мобілізація у 2025 році (відео)

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що економіка потребує резервування, однак потребує продовження і мобілізація. Тому Міноборони завжди буде відкритим до аргументів бізнесу.

Мобілізацію в Україні продовжать у 2025 році для виконання цілей та завдань, зазначених військовою стратегією. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зборах Європейської Бізнес Асоціації.

Міністр оборони Рустем Умєров про мобілізацію 3:22:30 - 3:24:27

"На наступний рік, щоб тримати оборону, щоб всі цілі й завдання, які були зазначені у військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію", — зазначив Рустем Умєров.

Голова відомства зазначив, що економіка потребує резервування, але мобілізація мусить продовжуватись.

"Але ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями й ми просимо звернутись до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти, тому що зі своєї сторони ми як військові компоненти тільки можемо казати про свої цілі та завдання, але ми чуємо.. Але якщо потрібно ще резервувати, то тоді треба прийти, разом поспілкуватись і ми допоможемо", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада народна депутатка України Анна Скороход розповіла про проблеми мобілізації та розкритикувала неякісну роботу ВЛК. За її словами, лікарі отримують вказівки визнавати усіх військовозобов’язаних придатними. Наступного дня Фокус писав про те, як зміниться мобілізація, плюси та мінуси нової ініціативи.