ТЦК можуть розформувати: як зміниться мобілізація, плюси та мінуси нової ініціативи

Тимчасова слідча комісія ВР вирішила ліквідувати ТЦК та СП і створити замість них рекрутингові центри. Війна в Україні триває і потреби фронту в бійцях не знижуються. Фокус з'ясував, як це рішення вплине на мобілізацію.

У середу, 12 листопада нардепка та ексчленкиня фракції "Слуга народу" Юлія Яцик заявила, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради дійшла висновку про потребу ліквідувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри, в яких працюватимуть цивільні. Також нардепи пропонують працівників ТЦК повернути до армії та підсилити ними частини ЗСУ.

"Ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Працівники центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій", — сказала вона.

На думку нардепки, з експрацівників ТЦК створять десять бригад (у одній бригаді, умовно, 3 тис. осіб).

З Яцик не погодився нардеп та секретар комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він вважає, що без ТЦК мобілізація зупиниться. За його словами наразі в Україні немає чіткого механізму, якій би замінив роботу військкоматів.

Розформування ТЦК: як зміниться мобілізація

Член ТСК ВР нардеп з франції "Європейська солідарність" Олексій Гончаенко є одним з ініціаторів розформування ТЦК та СП. Політик вважає, що військкомати мають бути замінені на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. На його думку, ця ініціатива покращить процес мобілізації в Україні.

"Має бути створена нова система, наприклад, через ЦНАП, центри рекрутингу. Також повинні бути затверджені відповідні законодавчі акти, має бути перехідний період між одним та іншим. Звичайно, це дуже серйозна реформа, але чим раніше вона буде зроблена в Україні, тим краще. Рано чи пізно вона все одно буде зроблена, тому що те, що ми маємо зараз, це все-таки совкова історія", — кажу Фокусу Гончаренко.

Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла заявила, що якщо розформувати ТЦК, залишити лише рекрутингову функцію, передати адмінобовʼязки ЦНАПам та запровадити прямий призов у бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч працівників ТЦК змогли б поповнити бойові підрозділи.

У розмові з Фокусом вона розповіла, що якщо порахувати працівників ТЦК і рекрутингові центри, то вийде до 100 тисяч осіб. Тому можна провести аудит і перенаправити осіб у бойові підрозділи.

"Це те, що нам потрібно, і на що не вистачає людей. Не обов'язково всіх переводити в солдати, адже є різні адміністратори, діловоди тощо. Частина людей може бути перепрофільована на інші спеціальності", — пояснила нардепка.

На її думку, репутація ТЦК незворотньо зіпсована, і на це є обʼєктивні причини, і не лише те, що працівники військкоматів відповідають за примусову складову призову, але й як проводять мобілізацію та дотримуються прав громадян. Ба більше, є великий рівень корупції.

ТЦК сховані в Сухопутних військах, мають кілька рівнів додаткового прийняття рішень, так званих прокладок, і лише потім коло замикається на Генеральному штабі. Якщо не розформувати, за словами Безуглої, то потрібно вивести ТЦК під кадровий центр Генштабу чи передати Міноборони для додаткових складових контролю.

Розформування ТЦК — це цілком реальна річ. Зокрема, адміністративні функції може виконувати ЦНАП, можна діджиталізувати через "Дію", "Армію+" чи "Оберіг". Тоді як рекрутингові центри розвивають окремо, тому їх треба залишити та більше розвинути, вважає Безугла.

Зараз якість мобілізації падає через роботу ТЦК та недовіру до системи, коли люди не знають свій військовий шлях. Адже мобілізованих спочатку вчать для одних посад, а потім недонавчають та відправляють у посадки.

"Це все так не працює, і треба зробити висновок, що воно так не працює. Тому призов у бригади, полегшення переводу між підрозділами — це все має сформувати у нас середовище, коли є провідні бойові підрозділи, яким довіряють, і які хочуть і здатні мобілізувати собі людей не тільки добровільно, але й забезпечити донавчання, місце і роль у себе. А є ті, які просто відпадуть і мають бути взагалі розформовані, бо вони неефективні", — пояснила вона.

Безугла вбачає єдиним шляхом до перемоги не радянську систему армії, а інновації в бойових підрозділах. Наразі ж простежується розрив між вищими військовими штабами, адміністративними структурами армії і тим, що є якийсь досвід у бригадах. Важливо, щоб максимально розвивалися горизонтальні зв'язки, щоб також впроваджувалися принципи менеджменту в Збройні сили, щоб фактично все стало корпорацією національного спротиву.

"ТЦК у цій корпорації національного спротиву не зовсім місце ні ідеологічно, ні ідейно, ні організаційно", — заявила вона.

Нардепка зауважила, що якщо не повернути довіру людей до призову, то Україна програє війну.

"За що я і борюся. І до речі в цьому я опонент Костенку, який захищає генералітет. Він вважає, що має бути ця система, бо вона стабільна, і під час війни армію не можна реформувати. Але той, хто змінюється, той перемагає. Війна — це гонка реформ", — підсумувала вона.

Мобілізація зупиниться: як призивати людей без ТЦК

Начальниця служби зв’язків з громадськістю Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олена Родіна сказала Фокусу, що поки в ініціативі щодо розформування ТЦК вона бачить лише мінуси.

"Не розроблена програма, неможливо уявити, як буде працювати ця система надалі", — повідомила вона.

На запитання, чи погоджується Родіна з тим, що мобілізація зупиниться без ТЦК, вона відповіла, що можливо так, адже поки нерозроблені інші програми, не визначені організації, які відповідатимуть саме за постачання мобілізаційного ресурсу.

"Рекрутинг — це взагалі чудово. На мою думку, задум чудовий, і він дійсно працює. Але на даний час, мені здається, поки що неможливо повністю укомплектувати військові частини тільки за допомогою рекрутингу", — додала вона.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов виступає за реформування ТЦК, а не розформування.

"Чому розформування? Що на заміну? ТЦК можна розформувати в один день наказом міністра оборони, і що далі? Хто буде комплектувати Сили оборони? Я за те, щоб реформувати ТЦК. На сьогоднішній день все одно потрібна організація, яка займатиметься питаннями комплектування", — сказав Фокусу Жданов.

Він задається питанням: хто сьогодні проводив аналіз, скільки відсотків мобілізаційного ресурсу дає рекрутинг, а скільки ТЦК? Жданов вважає, що якщо сьогодні розформувати військкомати, то завтра бійці з лінії фронту просто підуть додому, тому що не буде кому комлпектувати армію. Експерт переконаний, що спочатку потрібно створити організацію, яка замінить ТЦК, або реформувати існуючу. Необхідно вивести ТЦК зі складу Сухопутних військ та передати їх Міноборони, зробити цивільними організаціями. Тоді як по мірі розповсюдження рекрутингових центрів потрібно скорочувати чи поступово ліквідовувати ТЦК.

"Сьогодні рекрутингові центри набирають бійців для окремих бригад, а решта постійно жаліється, що немає особового складу, немає кому в окопах вести бій", — зауважив Жданов.

Він наголосив, що депутати — бізнесми, вони не думають на 2-3 кроки вперед.

"Тобто в них виникла проблема, суспільство сьогодні налаштовано проти ТЦК, то давайте їх розформуємо. А що завтра? А завтра буде інша проблема, хто буде комплектувати. Ми її будемо потім вирішувати. А хто в цей час буде, поки ви вирішите цю проблему, комплектувати збройні сили? От в чому у нас величезна проблема. Це державне управління, — підсусував Жданов.

Що думають військові про розформування ТЦК

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін назвав ідею розформувати ТЦК та запровадити нову цивільну структуру "пустим популізмом". Він вважає, що замість вирішення проблеми, просто хочуть створити нову у вигляді нової структури з незрозумілим статусом та принципами роботи.

"Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно. Проблема у нас не в структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Так боріться з корупцією, а не придумуйте нові установи. Які, впевнений, будуть такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні", — вважає Жорін.

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" підтримав розформування ТЦК. У розмові з Фокусом від підкреслив, що в такому разі ветерани війни, які зараз працюють в військкоматах підуть інструкторам працювати в навчальні центри, і це дуже підвищить бойову ефективність солдат.

Військовослужбовець Данило Яковлев повідомив Фокусу, що правильніше ТЦК переформувати в інший формат, прибрати військовий сегмент та перевести все на звичайні ЦНАПи.

"У нас така ситуація, що хочемо побудувати армію НАТО по нових стандартах, але у нас залишаються ці радянські сегменти, які тягнуть нас назад. ТЦК, які б вони не були, вони якраз це роблять. Треба займатися рекрутингом, а не бусифікацією", — сказав він.

Яковлев зауважив, що з тим, що роблять керівники ТЦК важко щось змінити, але потрібно прагнути переформатувати військкомати.

Він наголосив, що ТЦК керують люди у званні майор, підполковник, полковник тощо. В більшості вони займаються корупцією, зароблянням грошей, відправленням на фронт бойових бригад.

"Яка від них там користь, це питання риторичне, але це не значить, що їх не потрібно прибирати. Як людина, старий дід-підполковник, якому 50 років, може займатися нормальним рекрутингом, якщо він не може користуватися Instagram, YouTube, Facebook, не розуміє, що таке нативна реклама. Ви ж бачите, що немає ніякої зовнішньої реклами про ЗСУ, немає ніякого роз'яснення щодо того, коли людина приходить в ЗСУ, ким вона буде через 5-10 років", — пояснив військовий.

За його словами, питання в тому, що немає ефективного управління бійцями та розподілу ресурсів. Боєць не розуміє, навіщо старі прапорщики, адже, окрім того, аби сидіти на своїх посадах, вони не знають, що таке тепловізори, не розуміють різниці в машинах тощо.

"У нас є тисяча крутих волонтерів, які набагато краще з цією задачею б справились, ніж старі діди-логісти. Питання в тому, що ТЦК потрібно переформатувати на сучасний рекрутинг. Зрозуміло, що там повинна бути частка військових людей, але їх можна взяти зі складу демобілізованих", — зазначив він.

Данило Яковлев розповів, що людина, коли приходить на співбесіду, повинна спілкуватися не з військовими, які ні разу не були на полі бою, а з хлопцями та дівчатами, які бачили фронт, та розуміють, що таке війна.

"Я вже не кажу про те, що ТЦК не виконує роль структури, яка б хоч якось займалася саме спеціалізацією людей в ЗСУ, вони просто знаходять когось на вулиці, закидають у бусик, і ця людина їде потім кудись", — додав Яковлев.

Нагадаємо, 13 листопада начальник звʼязків з громадськістю Полтавського ТЦК Роман Істомін повідомив, що у військкоматах здебільшого працюють цивільні особи. За його словами, саме через це створити з них бойову бригаду не вийде.

12 листопада нардепка Анна Скорохід розповіла про проблеми мобілізації. Вона розкритикувала неякісну роботу ВЛК.