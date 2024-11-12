Неофіційні списки, вказівки для ВЛК і дірки в парканах: як порушують закон у ТЦК (відео)

Нардепка Анна Скороход повідомила, що лікарі отримують вказівки визнавати усіх військовозобов’язаних придатними. Водночас працівники ТЦК певним людям не вручають повістки або дають можливість втекти.

Народна депутатка України Анна Скороход розповіла про проблеми, які виникли під час загальної мобілізації, та розкритикувала неякісну роботу ВЛК. Про це відомо з запису пресконференції, яка відбулася 12 листопада.

Анна Скороход про порушення мобілізації — з 30:30

"Дуже багато людей ВЛК проходять за пару годин, а це просто неможливо", — заявила парламентарка.

З її слів, держава не розуміє, що мертва людина обходиться дорожче за живу. Політикиня наголосила, що потрібно змінювати підхід до відбору та проходження медкомісії.

"Нам неодноразово самі лікарі говорили (і вони негласно нам допомагали), що у них є вказівка, що всі — придатні. А непридатні — то окрема каста", — розповіла Скороход.

Вона наголосила, що такі речі мають викорінюватися.

Також депутатка повідомила, що в Україні наразі можна "купити" відстрочку або списання. Був випадок, коли військкоми створили окремий список та за гроші вносили туди імена.

"І коли людину зупиняли, перевірявся той неофіційний список. І людям повістка просто не видавалася", — пояснила вона.

Зі слів парламентарки, у новобранців має бути мотивація. Натомість суспільство в Україні розділене — одні воюють, а інші ховаються та шукають способи відкупитись. Дуже багато військовозобов’язаних придбали собі статус інвалідності, непридатність або обмежену придатність до служби.

Державі відомі лікарські комісії, які за гроші виписували тимчасову непридатність здоровим чоловікам. Керівників ТЦК звільняють, але їхні "команди" лише отримують вищі посади.

"Є взагалі історії, коли, наприклад, люди приїжджають до військкоматів. Як мені вчора розповідали, бус завозить людей і біля військкомату чекає адвокат, який за чотири тисячі показує дірку в заборі. Всі вистрибують, адвокат зустрічає з того боку забору. (Працівник. — Ред.) ТЦК при цьому стоїть і курить цигарки на крилечку, спостерігаючи за усім цим", — зазначила Скороход.

Нардепка додала, що схем дуже багато, траплялись і летальні випадки. Правоохоронці працюють над викриттям причетних, однак систему загалом необхідно змінювати.

Нагадаємо, українські прикордонники схопили двох чоловіків, які збирались втекти за кордон на надувних матрацах. Після того, як "плавців" викрили, вони обрали різні тактики.

У соцмережах передали, що в Одесі фіксують величезні черги перед ТЦК. Чоловіки намагаються оновити свої відстрочки від мобілізації.