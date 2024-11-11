Стоять з 6 ранку: в одеських ТЦК величезні черги на оновлення відстрочок (відео)

За інформацією місцевих Telegram-каналів, на поновлення відстрочки дають всього тиждень, а неформальна сума оплати за послугу нібито зросла майже вдвічі.

У зв'язку з продовженням мобілізації в Україні в одеських військкоматах спостерігаються величезні черги на оновлення відстрочки. Про це пише місцевий канал "Х* Одеса".

Зазначається, що через обнулення відстрочок всі, кого це стосується, відправились до місцевих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для їх оновлення.

"Я сьогодні прибув до цієї святині о 5.40 записався живою чергою 75-м. Приїхав о 16.00 сподіваючись, що черга зрушила на людей 30+, а за фактом зайшло 5 людей з живої черги та стільки ж за електронною. Подати документи можна лише у понеділок, решта часу вони, напевно, дуже зайняті. На поновлення даних дають 7 днів. Через особливо наближених людей, ще тиждень тому, за вирішення цього питання називали суму 300 $, сьогодні сума злетіла до 700 $", — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Міністерстві оборони зазначили, що поновили та отримали відстрочки від мобілізації через "Резерв+" 100 000 українців. Першу версію сервісу Міноборони запустило минулої суботи. Вона доступна для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю з чинним пенсійним посвідченням. Більшість оформлених через застосунок відстрочок — поновлення старих.

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначимо, що про оформлення відстрочки через мобільний застосунок "Резерв+" стало відомо 9 листопада. Тоді міністр розповідав, як правильно оформити документ.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області працівники ТЦК проігнорували заяву багатодітного батька із другою групою інвалідності на отримання відстрочки від мобілізації, які він надіслав поштою. Суд визнав ці дії незаконними.