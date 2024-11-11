Стоят с 6 утра: в одесских ТЦК огромные очереди на обновление отсрочек (видео)

По информации местных Telegram-каналов, на возобновление отсрочки дают всего неделю, а неформальная сумма оплаты за услугу якобы выросла почти вдвое.

В связи с продлением мобилизации в Украине в одесских военкоматах наблюдаются огромные очереди на обновление отсрочки. Об этом пишет местный канал "Х* Одесса".

Отмечается, что из-за обнуления отсрочек все, кого это касается, отправились в местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки для их обновления.

"Я сегодня прибыл в эту святыню в 5.40 записался живой очередью 75-м. Приехал в 16.00 надеясь, что очередь сдвинулась на людей 30+, а по факту зашло 5 человек из живой очереди и столько же по электронной. Подать документы можно только в понедельник, в остальное время они, наверное, очень заняты. На обновление данных дают 7 дней. Через особо приближенных людей, еще неделю назад, за решение этого вопроса называли сумму 300 $, сегодня сумма взлетела до 700 $", — говорится в сообщении.

Между тем в Министерстве обороны отметили, что восстановили и получили отсрочки от мобилизации через "Резерв+" 100 000 украинцев. Первую версию сервиса Минобороны запустило в минувшую субботу. Она доступна для студентов, аспирантов и докторантов, а также для людей с инвалидностью с действующим пенсионным удостоверением. Большинство оформленных через приложение отсрочек — обновления старых.

"Люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец могут получить ее быстрее чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует скорости и прозрачности. А самое главное — снижению коррупционных рисков", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отметим, что об оформлении отсрочки через мобильное приложение "Резерв+" стало известно 9 ноября. Тогда министр рассказывал, как правильно оформить документ.

Напомним, недавно во Львовской области работники ТЦК проигнорировали заявлениемногодетного отца со второй группой инвалидности на получение отсрочки от мобилизации, которые он прислал по почте. Суд признал эти действия незаконными.