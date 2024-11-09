Відстрочку від мобілізації тепер можна оформити в додатку "Резерв+", — Міноборони

По информации министра, на данный момент оформить отсрочку онлайн могут несколько категорий населения.

В условиях мобилизации в Украине некоторые лица имеют право на отсрочку. Оформить ее можно будет через мобильное приложение "Резерв+". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации онлайн уже доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+", — сообщил он.

Сейчас оформить отсрочку онлайн могут:

люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке.

Министр отметил, что для оформления документа онлайн сначала нужно авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. После этого система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.

"Это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. Команда Минобороны работает над тем, чтобы максимально уменьшить количество бумажной работы для военнообязанных и наших защитников", — добавил Рустем Умеров.

Отметим, что в начале ноября заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что в этом месяце в "Резерв+" для украинцев полноценно заработает три типа отсрочек от мобилизации. Оформить ее через приложение будет достаточно несложно.

Добавим, что в ноябре некоторые могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Адвокат Татьяна Савченко отметила, что это может быть из-за ее аннулирования.