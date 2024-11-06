Украинцы в ноябре смогут получить три вида отсрочки: детали от Минобороны (видео)

В "Резерв+" вскоре станет доступна отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью, студентов и многодетных родителей. Минобороны, рассказала Екатерина Черногоренко, пытается перенести в онлайн абсолютно все отсрочки.

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В этом месяце в приложении "Резерв+" для украинцев полноценно заработает три типа отсрочек от мобилизации. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Об отсрочках в Резерв+ Екатерина Черногоренко рассказывает с 00:45 по 02:55

По ее словам, это будет отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью, отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения, а также отсрочка для родителей многодетных семей.

Представительница Минобороны отметила, что в случае с отсрочками от мобилизации для студентов ведомство сотрудничает с министерством образования и науки. Родителей многодетных семей "проверяют" с помощью министерства юстиции, которое является держателем реестров актов гражданского состояния. Люди с инвалидностью, добавила Екатерина Черногоренко, "фиксируются" базами данных пенсионного фонда.

Черногоренко заявила, что получить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" будет несложно: достаточно зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который должен подгрузиться в электронный военно-учетный документ.

Также заместитель министра обороны подчеркнула, что сейчас ведомство пытается перенести абсолютно все отсрочки от мобилизации в онлайн. Приложение же "Резерв+", в котором планируется "оцифровать" все услуги, предоставляемые в ТЦК, должно стать полноценной альтернативой "военкоматам".

Напомним, в сентябре Черногоренко рассказывала, почему отсрочка может не отображаться в "Резерв+". По ее словам, за внесение данных отвечают сотрудники военкомата и если информация отсутствует, то как раз из-за действий работников этой структуры.

Также Фокус сообщал, что в "Резерв+" появится возможность отредактировать контактную информацию, если та изменилась. Благодаря этому военнообязанные могут дистанционно, без посещения ТЦК, актуализировать свои данные.