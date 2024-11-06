Українці у листопаді зможуть отримати три види відстрочки: деталі від Міноборони (відео)

У "Резерв+" незабаром стане доступна відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків. Міноборони, розповіла Катерина Черногоренко, намагається перенести в онлайн абсолютно всі відстрочки.

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Цього місяця в застосунку "Резерв+" для українців повноцінно запрацює три типи відстрочок від мобілізації. Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Про відстрочки у Резерв+ Катерина Чорногоренко розповідає з 00:45 по 02:55

За її словами, це буде відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю, відстрочка для студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання, а також відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Представниця Міноборони зазначила, що у випадку з відстрочками від мобілізації для студентів відомство співпрацює з міністерством освіти і науки. Батьків багатодітних сімей "перевіряють" за допомогою міністерства юстиції, яке є держателем реєстрів актів цивільного стану. Люди з інвалідністю, додала Катерина Чорногоренко, "фіксуються" базами даних пенсійного фонду.

Черногоренко заявила, що отримати відстрочку від мобілізації у "Резерв+" буде нескладно: достатньо зайти у застосунок, відправити запит та отримати статус відстрочки, який має підвантажитися в електронний військово-обліковий документ.

Також заступниця міністра оборони підкреслила, що зараз відомство намагається перенести абсолютно всі відстрочки від мобілізації в онлайн. Застосунок же "Резерв+", у якому планується "оцифрувати" усі послуги, які надаються у ТЦК, має стати повноцінною альтернативою "військкоматам".

Нагадаємо, у вересні Черногоренко розповідала, чому відстрочка може не відображатися в "Резерв+". За її словами, за внесення даних відповідають співробітники військкомату і якщо інформація відсутня, то якраз через дії працівників цієї структури.

Також Фокус повідомляв, що в "Резерв+" з'явиться можливість відредагувати контактну інформацію, якщо та змінилася. Завдяки цьому військовозобов'язані можуть дистанційно, без відвідування ТЦК, актуалізувати свої дані.