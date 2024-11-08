Кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре: перечень

Юрист Татьяна Савченко рассказала, в каких случаях отсрочка от мобилизации не предоставляется и когда она может быть потеряна.

В условиях мобилизации в Украине отсрочка гарантирует военнообязанному, что его на время ее действия не будут призывать на военную службу. Однако такое право имеют лишь некоторые категории граждан. Кроме того, в определенных случаях она может быть аннулирована. Об этом рассказывает адвокат Татьяна Савченко в комментарии "УНИАН".

Кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года

По словам Татьяны Савченко, пока нет информации, что кто-то может остаться без отсрочки.

"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", — добавила она.

Однако определенным категориям военнообязанных такая отсрочка от призыва будет недоступна.

Кому не предоставляется отсрочка от мобилизации

Среди таких категорий населения:

работники предприятий и организаций Минобороны;

военнообязанные, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к службе;

военнообязанные с инвалидностью, которые также после ВВК признаны годными;

студенты на заочной или вечерней форме обучения, студенты, которые получают второе высшее образование и т.д;

одинокие родители, если мама ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести, не находится в тюремном заключении;

многодетные родители, которые имеют долги по алиментам;

военнообязанные, которые ухаживают за женой/мужем с инвалидностью 3 группы;

те, кто ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, если при этом есть другие трудоспособные родственники, которые могут позаботиться об этом.

Когда может быть аннулирована отсрочка от мобилизации

Среди таких случаев:

окончание срока действия;

увольнение с работы забронированного работника;

была предоставлена ложная информация для получения отсрочки;

несоблюдение условий, на которых была предоставлена отсрочка;

если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (важно: если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет отсрочку не аннулируют, меняется только основание для нее);

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены), и такое лицо умерло — об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично.

Напомним, что в Украине запустили горячую линию по вопросам мобилизации. Отныне украинцы могут подать жалобу на работу ТЦК и СП и проконсультироваться относительно своих прав и обязанностей во время мобилизации по телефону.

Отметим, что Минобороны пытается перенести в онлайн абсолютно все отсрочки. Поэтому вскоре в "Резерв+" станет доступна отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью, студентов и многодетных родителей.