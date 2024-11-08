Хто може втратити відстрочку від мобілізації в листопаді: перелік

Юристка Тетяна Савченко розповіла, в яких випадках відстрочка від мобілізації не надається і коли вона може бути втрачена.

В умовах мобілізації в Україні відстрочка гарантує військовозобов'язаному, що його на час її дії не призиватимуть на військову службу. Однак таке право мають лише деякі категорії громадян. Окрім того, в певних випадках вона може бути анульована. Про це розповідає адвокатка Тетяна Савченко в коментарі "УНІАН".

Хто може втратити відстрочку від мобілізації в листопаді 2024 року

За словами Тетяни Савченко, наразі немає інформації, що хтось може залишитись без відстрочки.

"Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили", — додала вона.

Однак певним категоріям військовозобов'язаних така відстрочка від призову буде недоступна.

Кому не надається відстрочка від мобілізації

Серед таких категорій населення:

працівники підприємств і організацій Міноборони;

військовозобов'язані, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до служби;

військовозобов'язані з інвалідністю, які також після ВЛК визнані придатними;

студенти на заочній або вечірній формі навчання, студенти, які здобувають другу вищу освіту тощо;

самотні батьки, якщо мама дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою/зниклою безвісти, не перебуває в тюремному ув'язненні;

багатодітні батьки, які мають борги за аліментами;

військовозобов'язані, які доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю 3 групи;

ті, хто доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, якщо при цьому є інші працездатні родичі, які можуть потурбуватися про це.

Коли може бути анульована відстрочка від мобілізації

Серед таких випадків:

закінчення терміну дії;

звільнення з роботи заброньованого працівника;

була надана неправдива інформація для отримання відстрочки;

недотримання умов, на яких було надано відстрочку;

якщо відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років (важливо: якщо дитина має інвалідність, то навіть після того, як їй виповнюється 18 років відстрочку не анулюють, міняється лише основа для неї);

якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю (дружина, батьки чи батьки дружини), і така особа померла — про це військовозобов’язаний має повідомити в ТЦК особисто.

Нагадаємо, що в Україні запустили гарячу лінію з питань мобілізації. Відтепер українці можуть подати скаргу на роботу ТЦК та СП і проконсультуватися щодо своїх прав і обов'язків під час мобілізації телефоном.

Зазначимо, що Міноборони намагається перенести в онлайн абсолютно всі відстрочки. Тому незабаром у "Резерв+" стане доступна відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків.