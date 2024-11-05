В Україні запустили гарячу лінію з питань мобілізації: як зателефонувати

За тиждень роботи на гарячу лінію зателефонували 258 українців, повідомляють у командуванні Сухопутних військ. Зазначають, що більшість питань вирішили.

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Українці можуть подати скаргу на роботу ТЦК та СП і проконсультуватися щодо своїх прав і обов'язків під час мобілізації телефоном. Для цього в Україні працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних і колцентр командування Сухопутних військ ЗСУ. Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці Сухопутних військ.

Зазначається, що гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних надає інформацію про військову службу за номером 0800301937. На лінію можна телефонувати у разі проблем та конфліктів під час мобілізації із представниками ТЦК та СП.

Для прямого зв'язку між військовослужбовцями, військовими частинами та командуванням діє також колцентр командування Сухопутних військ за номером 0800500410. Цей контакт-центр розв'язує питання, які виникають під час військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки мобілізованих.

За тиждень з 28 жовтня по 3 листопада фахівці гарячої лінії та колцентру опрацювали 258 дзвінків, зазначають у командуванні Сухопутних військ і додають, що більшість питань вирішили в телефонному режимі. З усіх звернень 130 не стосувалися роботи ТЦК та СП, два питання перенаправили до Національної поліції та сім потребували додаткового опрацювання.

Нагадаємо, Одеський обласний ТЦК 5 листопада повідомив про новий формат роботи: військкоми вийшли агітувати на вулиці. В області встановлюють інформаційні намети, де громадян будуть консультувати щодо мобілізації та призову.

Також Фокус опитав військових експертів, щоб з'ясувати, чи зупинить натиск Росії призов на службу від 160 до 500 тисяч осіб, потребу в якому озвучують у владі та ЗСУ.