Новий підхід у роботі ТЦК: на Одещині військкоми вийшли агітувати на вулиці (фото)

В області з'явилися інформаційні точки просто неба, де військкоми активно проводять роз'яснювальну роботу. Такий формат, переконані у ТЦК, дозволяє більш відкрито спілкуватися з українцями, відповідаючи на запитання про мобілізацію та призов на військову службу.

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В містах Одещини представники ТЦК та СП впроваджують новий формат роботи: на вулицях встановлюють інформаційні палатки, де громадяни можуть отримати роз’яснення щодо мобілізації. Про ініціативу повідомив Одеський обласний ТЦК на своїй сторінці в Facebbok у вівторок, 5 листопада.

Військові нагадують, що мобілізація — це ключ до захисту України, а ТЦК відіграють значну роль у підтримці армії.

"Наші фахівці активно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу в містах Одеської області, де громадяни можуть отримати відповіді на всі питання, що стосуються порядку мобілізації та призову. На вулицях встановлено палатки з представниками ТЦК, готовими консультувати кожного, хто хоче зрозуміти, як функціонує система оборони, чому важливо підтримувати мобілізаційні заходи та як відбувається призов", — йдеться у повідомленні.

Предситавники ТЦК проводять роз'яснувальну роботу Фото: Одеський обласний ТЦК та СП Предситавники ТЦК проводять роз'яснувальну роботу Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Громадян запрошують звертатися до цих інформаційних точок, розташованих у різних містах Одещини, і отримувати консультації та підтримувати українську армію.

Нагадаємо, 31 жовтня помічник начальника Київського міського ТЦК Тарас Титаренко заявив, що військкоми продовжують рейди вулицями столиці, оскільки багато громадян досі не оновили військово-облікові дані. До ТЦК звертаються громадяни звертаються з метою надання документів для відстрочки та бронювання.

1 листопада ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив, що держава мала б сказати суспільству, що Україні загрожує капітуляція, якщо не буде мобілізовано 160 тисяч осіб.