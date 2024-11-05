Новый подход в работе ТЦК: в Одесской области военкомы вышли агитировать на улицы (фото)

В области появились информационные точки под открытым небом, где военкомы активно проводят разъяснительную работу. Такой формат, убеждены в ТЦК, позволяет более открыто общаться с украинцами, отвечая на вопросы о мобилизации и призыве на военную службу.

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В городах Одесской области представители ТЦК и СП внедряют новый формат работы: на улицах устанавливают информационные палатки, где граждане могут получить разъяснения по мобилизации. Об инициативе сообщил Одесский областной ТЦК на своей странице в Facebbok во вторник, 5 ноября.

Военные напоминают, что мобилизация — это ключ к защите Украины, а ТЦК играют значительную роль в поддержке армии.

"Наши специалисты активно проводят информационно-разъяснительную работу в городах Одесской области, где граждане могут получить ответы на все вопросы, касающиеся порядка мобилизации и призыва. На улицах установлены палатки с представителями ТЦК, готовыми консультировать каждого, кто хочет понять, как функционирует система обороны, почему важно поддерживать мобилизационные мероприятия и как происходит призыв", — говорится в сообщении.

Председатели ТЦК проводят разъяснительную работу Фото: Одесский областной ТЦК и СП Председатели ТЦК проводят разъяснительную работу Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Граждан приглашают обращаться в эти информационные точки, расположенные в разных городах Одесской области, и получать консультации и поддерживать украинскую армию.

Напомним, 31 октября помощник начальника Киевского городского ТЦК Тарас Титаренко заявил, что военкомы продолжают рейды по улицам столицы, поскольку многие граждане до сих пор не обновили военно-учетные данные. В ТЦК обращаются граждане обращаются с целью предоставления документов для отсрочки и бронирования.

1 ноября ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил, что государство должно было бы сказать обществу, что Украине грозит капитуляция, если не будет мобилизовано 160 тысяч человек.