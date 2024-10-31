"Добровольцев стало меньше": в Киевском ТЦК сообщили о причинах рейдов и очередей (видео)

Военкомы продолжают рейды по улицам столицы, поскольку многие граждане до сих пор не обновили военно-учетные данные, заявил представитель Киевского терцентра комплектования. Некоторых приходится приводить в военкомат принудительно.

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Киевские районные военкоматы фиксируют уменьшение потока добровольцев в ряды ВСУ. При этом граждане продолжают массово обращаться в терцентры комплектования (ТЦК), но причина их визитов — это предоставление документов для отсрочки и бронирования. Об особенностях мобилизации в Киеве и о рейдах военкоматов помощник начальника Киевского городского ТЦК по правовой работе, старший лейтенант юстиции Тарас Титаренко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Мобилизация в Украине — Киевский ТЦК о добровольцах — Киевский ТЦК о добровольцах

Титаренко объяснил, что в 2024 году в Киеве стало меньше добровольцев (данных о количестве или процентах чиновник не привел). Между тем во дворах возле ТЦК действительно наблюдаются очереди, но в них стоят преимущественно люди, которые оформляют отсрочку или бронирование, сказал он. Впрочем, есть и те, кто пришел для уточнения данных, на военно-врачебную комиссию, для получения справок, родственники погибших воинов — есть много причин.

"Количество добровольцев, которые хотят вступить в ряды ВСУ, уменьшилось по сравнению с 22-23 годом. Большинство очередей, которые есть в районных территориальных центрах комплектования, это лица, которые хотят получить или отсрочку, или имеют бронирование и для этого осуществляют оформление необходимых документов", — отметил представитель военкомата.

Мобилизация в Украине — детали работы ТЦК

Военком также рассказал, как можно попасть в ТЦК. По его словам, есть два инструмента. Первый — записаться в электронную очередь на сайте Минобороны, получить "номерок с датой и временем". Второй — "живая очередь", отметил он. Есть случай, когда электронная цифровая очередь не нужна: это когда гражданина вызывает районная комиссия по телефону или сообщением.

Кроме того, Титаренко ответил на вопрос журналистки относительно рейдов по улицам Киева. Рейды действительно продолжаются, поскольку многие граждане не обновили военно-учетные документы. Он напомнил, что при общении с военкомами нужно показать военный документ, его проверят. Если граждан не обновил все данные или отказывается идти добровольно, то его могут доставить в военкомат принудительно, но занимаются этим исключительно полицейские.

"Если лицо отказывается, работники полиции осуществляют административное задержание и доставку в районный территориальный центр. Работники ТЦК принудительно не доставляют, не сопровождают военнообязанных, поскольку у них нет на это полномочия, это осуществляют только работники полиции", — подчеркнул он.

Отметим, 30 октября Фокус писал о компании из сферы военно-промышленного комплекса, директор которой сообщил о проблемах с бронированием сотрудников. По его словам, компания почти месяцев не имеет решения чиновников по защите от призыва. При этом продукция — это снаряжение для ВСУ, которое используют "сотни тысяч солдат".

Напоминаем, в Реестре судебных решений появился приговор суда в отношении военнослужащего из ТЦК, который пытался взять взятку в 4 тыс. долл. за невручение повестки.