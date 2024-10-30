В Одессе сотрудник ТЦК взял взятку 160 тысяч и получил заметно меньший штраф: детали суда

Одессит договорился с военкомом, что тот не вручит ему повестку для обновления данных в терцентре комплектования, а он за это вручит ему взятку в размере 4 тыс. долл. Незаконный транш должен был состояться в несколько этапов — передавалось по 1 тыс. долл. за раз.

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Военнослужащий остановил на улице мужчину, чтобы вручить повестку для визита в терцентр комплектования (ТЦК) и для дальнейшей мобилизации. При этом он намекнул, что может не выписывать повестку, но за это хочет получить 4 тыс. долл. (около 160 тыс. по курсу НБУ). Фигуранта задержали, открыли уголовное дело и наказали штрафом и запретом работать в военкомате. О манипуляциях, которые совершил подозреваемый в преступлении, и об обосновании приговора можно узнать из решения суда, опубликованном в Реестре судебных решений.

22 октября в Реестре появились материалы судебного заседания по делу 1-кп/947/1165/24, которым занимался Киевский районный суд Одессы. Указывается, что фигуранта, командира отделения охраны ТЦК, младшего сержанта, подозревали по ч. 1. ст. 368 Уголовного кодекса — получение неправомерной выгоды. Суд рассмотрел материалы, признал вину подсудимого и установил наказание — штраф в размере 4 750 необлагаемых минимумов доходов граждан и запрет занимать должности в ТЦК сроком на два года. В тексте документа рассказывается о действиях злоумышленника и объясняется, почему его решили не наказывать заключением.

События разворачивались с 29 мая по 11 июня 2024 года, а преступление происходило в три этапа. На первом этапе преступления военком в центре Одессы в 9 час. 29 мая остановил одессита и заявил ему, что не будет вручать повестку, если получит от него 4 тыс. долл. Одессит на это якобы согласился и они согласовали процедуру передачи денег, которая должна была происходить в несколько этапов. 6 июня фигурант получил первый транш в размере 1 тыс. долл., 11 июня — еще 1 тыс. долл. Остальные деньги сотрудник ТЦК не получил, поскольку его задержали правоохранители.

Усиление мобилизации — детали дела о сотруднике-взяточнике из ТЦК Фото: Скриншот

Когда суд решал меру наказания подсудимому, то принял во внимание его инвалидность, наличие несовершеннолетних детей, а также сотрудничество со следствием и раскаяние. В материалах дела сказано, что военком "полностью осознает содеянное, ему очень стыдно за это, он поддался соблазну и не устоял перед ним, просит прощения за содеянное". С учетом этих обстоятельств фигурант и получил штраф в 80 тыс. грн, а не тюрьму на два года. Деньги вернули одесситу, который готовил взятку, кроме того, военком должен оплатить судебные расходы на экспертизу, указано в материалах судебного приговора ("плюс" 12 тыс. грн).

Усиление мобилизации — приговор суда для сотрудника-взяточника из ТЦК Фото: Скриншот

Усиление мобилизации и ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал об инцидентах с ТЦК, которые происходят во время усиления мобилизации. Например, 16 октября под Одессой произошла стычка между тремя военкомами и двумя мужчинами. Одесский областной ТЦК тогда объяснил, что была угроза жизни и здоровью сотрудников, и пообещал, что проведет служебное расследование по всем обстоятельствам событий.

Напоминаем, 29 октября появился приговор по делу мужчины, который записал видео общения военкоматов с гражданами и выложил его в соцсеть TikTok. Между тем народный депутат Анна Скороход сообщила об объемах побега военнослужащих из армии и причинах таких поступков.