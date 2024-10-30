В Одесі співробітник ТЦК взяв хабар 160 тисяч і отримав помітно менший штраф: деталі суду

Одесит домовився з військкомом, що той не вручить йому повістку для оновлення даних у терцентрі комплектуванні, а він за це вручить йому хабар у розмірі 4 тис. дол. Незаконний транш мав відбутись в кілька етапів — передавалось по 1 тис. дол. за раз.

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Військовослужбовець зупинив на вулиці чоловіка, щоб вручити повістку для візиту до терцентру комплектування (ТЦК) та для подальшої мобілізації. При цьому він натякнув, що може не виписувати повістку, але за це хоче отримати 4 тис. дол. (близько 160 тис. за курсом НБУ). Фігуранта затримали, відкрили кримінальну справу і покарали штрафом та забороною працювати у військкоматі. Про маніпуляції, які вчинив підозрюваний у злочині, та про обґрунтування вироку можна дізнатись з рішення суду, опублікованому в Реєстрі судових рішень.

22 жовтня у Реєстрі з'явились матеріали судового засідання у справі 1-кп/947/1165/24, якою займався Київський районний суд Одеси. Вказується, що фігуранта, командира відділення охорони ТЦК, молодшого сержанта, підозрювали за ч. 1. ст. 368 Кримінального кодексу — отримання неправомірної вигоди. Суд розглянув матеріали, визнав провину підсудного та встановив покарання — штраф у розмірі 4 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та заборона обіймати посади в ТЦК терміном на два роки. У тексті документа розповідається про дії зловмисника та пояснюється, чому його вирішили не карати ув'язненням.

Події розгортались з 29 травня по 11 червня 2024 року, а злочин відбувався в три етапи. На першому етапі злочину військком в центрі Одеси о 9 год. 29 травня зупинив одесита і заявив йому, що не буде вручати повістку, якщо отримає від нього 4 тис. дол. Одесит на це начебто погодився і вони узгодили процедуру передачі грошей, яка мала відбуватись у кілька етапів. 6 червня фігурант отримав перший транш у розмірі 1 тис. дол., 11 червня — ще 1 тис. дол. Решту грошей співробітник ТЦК не отримав, оскільки його затримали правоохоронці.

Посилення мобілізації - деталі справи про співробітника-хабарника з ТЦК Фото: Скриншот

Коли суд вирішував міру покарання підсудному, то взяв до уваги його інвалідність, наявність неповнолітніх дітей, а також співробітництво зі слідством та розкаяння. У матеріалах справи сказано, що військком "повністю усвідомлює вчинене, йому дуже соромне за це, він піддався спокусі та не встояв перед нею, просить вибачення за скоєне". З врахуванням цих обставин фігурант і отримав штраф в 80 тис. грн, а не тюрму на два роки. Гроші повернули одеситу, який готував хабар, крім того, військком має сплатити судові витрати на експертизу, вказано у матеріалах судового вироку ("плюс" 12 тис. грн).

Посилення мобілізації - вирок суду для співробітника-хабарника з ТЦК Фото: Скриншот

Посилення мобілізації та ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інциденти з ТЦК, які відбуваються під час посилення мобілізації. Наприклад, 16 жовтня під Одесою сталась сутичка між трьома військкомами та двома чоловіками. Одеський обласний ТЦК тоді пояснив, що була загроза життю та здоров'ю співробітників, та пообіцяв, що проведе службове розслідування щодо усіх обставин подій.

Нагадуємо, 29 жовтня з'явився вирок у справі чоловіка, який записав відео спілкування військкомів з громадянами та виклав його у соцмережу TikTok. Тим часом народна депутатка Анна Скороход повідомила про обсяги втечі військовослужбовців з армії та причини таких вчинків.