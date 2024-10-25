Мобілізація в Україні: хто і в яких місцях має право вручати повістку

Окрім співробітників ТЦК повістки можуть вручати представники районних і міських держадміністрацій, розвідоргани. У місцях роботи повістку можуть передати також уповноважені представники підприємств або організацій.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої до служби призивають військовозобов’язаних чоловіків, які не мають підстав для відстрочки та визнані придатними для проходження військової служби. Правила вручення повісток прописані у постанові Кабінету міністрів України №560.

Чоловіки, які отримали повістку, зобов’язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Це правило стосується тих, хто отримав повістку особисто та підписав документ про вручення. Якщо ж повістку отримували родичі або сусіди, її вважатимуть неналежно врученою, і військовозобов’язаний може не з’являтися до ТЦК.

Якщо резервіст самостійно підписав отримання повістки, або існує відеофіксація моменту вручення, то повістка вважається офіційно врученою. Окрім цього, громадянам України можуть надіслати вимогу з’явитися до ТЦК, яка не потребує підпису та може бути надіслана поштою.

Де можуть вручити повістку

Вручити повістку військовозобов’язаному можуть в будь-якому місці, оскільки закон не обмежує місце передачі документа. Повістки можуть видавати за місцем проживання, навчання, роботи, а також на вулицях, зупинках, блокпостах чи інших громадських місцях.

Хто має право вручати повістки

Повістки можуть видавати представники районних та міських держадміністрацій, розвідувальних служб, центральних або регіональних підрозділів СБУ (тільки для осіб на військовому обліку). Повістки також можуть вручати співробітники ТЦК та органів місцевого самоврядування. У місцях роботи повістку можуть передати також уповноважені представники підприємств або організацій.

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