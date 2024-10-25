Мобилизация в Украине: кто и в каких местах имеет право вручать повестку

Кроме сотрудников ТЦК повестки могут вручать представители районных и городских госадминистраций, разведорганы. В местах работы повестку могут передать также уполномоченные представители предприятий или организаций.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой к службе призывают военнообязанных мужчин, которые не имеют оснований для отсрочки и признаны пригодными для прохождения военной службы. Правила вручения повесток прописаны в постановлении Кабинета министров Украины №560.

Мужчины, которые получили повестку, обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Это правило касается тех, кто получил повестку лично и подписал документ о вручении. Если же повестку получали родственники или соседи, ее будут считать неподобающе врученной, и военнообязанный может не являться в ТЦК.

Если резервист самостоятельно подписал получение повестки, или существует видеофиксация момента вручения, то повестка считается официально врученной. Кроме этого, гражданам Украины могут прислать требование явиться в ТЦК, которое не требует подписи и может быть отправлено по почте.

Где могут вручить повестку

Вручить повестку военнообязанному могут в любом месте, поскольку закон не ограничивает место передачи документа. Повестки могут выдавать по месту жительства, учебы, работы, а также на улицах, остановках, блокпостах или других общественных местах.

Кто имеет право вручать повестки

Повестки могут выдавать представители районных и городских госадминистраций, разведывательных служб, центральных или региональных подразделений СБУ (только для лиц на воинском учете). Повестки также могут вручать сотрудники ТЦК и органов местного самоуправления. В местах работы повестку могут передать также уполномоченные представители предприятий или организаций.

Напомним, адвокат Лидия Карплюк объяснила, что грозит военнообязанному в случае неявки по повестке в ТЦК.

Заместителем начальника мобилизационно-оборонной работы в Сумском ОТЦК Сергей Монукало рассказал, как происходит мобилизация мужчин от 50 лет.