"Невмотивовані й бояться": 100 тисяч військових самовільно залишили частину, — Скороход (відео)

Українці пам'ятають про посадовців, які під час війни отримали інвалідність чи масово забронювались. Через подібні скандали люди втрачають мотивацію та бояться іти до війська, пояснила нардепка Анна Скороход.

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Громадяни не можуть зрозуміти, чому вони повинні воювати на фронті, коли значна частина командування перебуває в тилу. Тим часом військові бачать, як підрозділи спецпризначенців перетворюють в піхоту та кидають на штурм лісопосадок. Ситуація примушує людей самовільно залишати частини (іти в СЗЧ), водночас кількість втеч прихована грифом "Для службового користування" (ДСК). Про орієнтовні обсяги СЗЧ народна депутатка Анна Скороход розповіла в ефірі телеканалу "Новини. Live".

СЗЧ — Скороход про проблеми втечі з армії див. із 54:05

СЗЧ — обсяги та можливі причини

Скороход пояснила, що інформація про кількість військових в СЗЧ має гриф ДСК, тому не дозволено назвати точне число. Нардепка запевнила, що таких випадків "дуже багато", але все ж менше пів мільйона осіб, як припустила журналістка. Орієнтовна кількість — приблизно 100 тис. осіб. Одна з причин такої ситуації, на її думку, відсутність на лінії фронту більшості високопоставлених топгенералів.

"СЗЧ, дезертирства — понад 100 тисяч осіб, які самовільно залишили частину. У людей виникає питання, на яке я відповіді дати не можу, коли вони мені запитують. Чому я, місяць тому робітник СТО, зараз маю сидіти в окопі, а великі офіцери всі в тилу? Чого у нас воює від 10 в кращому випадку до 15% від загальної кількості армії, чому?" — риторично запитала Скороход.

Під час ефіру згадали скандали щодо посадовців, які "раптово стали інвалідами чи заброньованими", а хтось інший на цьому заробляв. На думку політикині, громадяни втратили мотивацію і почали боятись служити у війську. Серед причин — проблеми із законом про мобілізацію, який довго переробляли через "політичні рішення" і через те, що "весь час когось щось десь не влаштовувало". Ще одна проблеми — негаразди в армії, коли спецпризначенців застосовують для невластивих завдань, наприклад, для "штурмів посадок".

"Через те, що вони не підготовлені, вони не вмотивовані, вони бояться. Ви не уявляєте собі цифри СЗЧ і дезертирства, ви їх не уявляєте, просто це жах", — заявила політикиня.

Зазначимо, 28 жовтня командувач Силами безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів про причини дезертирства і запропонував методи боротьби з цим явищем. На думку військового, СЗЧ сприяють командири, які не уміють ставити завдання і пояснювати підлеглим, як його виконати. Друга причина — надто слабке покарання за втечу: його потрібно посилити. Інші причини — наявність громадян, які не вважають себе створеними для війни, та думка про ротацію, яка не можлива за умови дефіциту мобілізованих.

Нагадуємо, 29 жовтня голова Верховного Суду висловився щодо СЗЧ і загрозливості ситуації для фронту. Напередодні, 28 жовтня, журналіст та експолонений РФ Станіслав Асєєв розповів про почуття несправедливості, яке підштовхує військових до залишення частини.