"Забули про рівень загрози": в ЗСУ назвали причини втечі з фронту та методи протидії (відео)

Громадяни України, які потрапляють в армію з думкою "я не створений для війни", легко тікають з підрозділів ЗСУ, бо не бояться покарання, пояснив полковник ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

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Щоб розв'язати проблему самовільного залишення частини, тобто СЗЧ, слід краще готувати командирів, які можуть недопрацьовувати та віддавати незрозумілі накази. Крім того, варто переглянути юридичний аспект покарання за таке порушення. Водночас у цьому контексті варто згадати про ротацію, яка не можлива через масштаби російсько-української війни. Про ставлення до СЗЧ, про причини цього явища та про те, як його побороти, командувач Сил безпілотних систем (СБС), полковник ЗСУ Вадим Сухаревський розповів в інтерв'ю ТСН.

СЗЧ - Вадим Сухаревський про причини та методи боротьби див. з 51:11

СЗЧ — причини втечі з фронту та як з цим боротись

Сухаревський відповів на питання журналістки щодо причин СЗЧ. У поясненні полковника можна виділити чотири основні причини: проблема командирів, юридичні аспекти, позицію неготових до війни громадян та неможливість ротації підрозділів.

Перша причина — командувач СБС зауважив, що з армії тікають найрізноманітніші військовослужбовці, у тому числі "хороші та нормальні люди". Одна з головних причин — проблеми з командиром, який щось не вірно або не повністю пояснив, погано поставив задачу, не прослідкував за виконанням або поставив задачу так, що її неможливо виправити. Щоб ця причина втечі з фронту зникла, слід додатково навчати керівників підрозділів, вважає Сухаревський.

"Тут треба пропрацьовувати планові і методичні рекомендації командному складу в першу чергу, тому що левова частка людей, які йдуть в СЗЧ — це саме із-за недопрацювань на якомусь рівні. Не буває готового командира, не буває готового солдата — всі мають пройти школу", — сказав він.

Друга причина — слабке покарання за самовільну втечу, зауважив полковник. На його думку, питання покарання юридично не врегульоване і маж бути жорсткішим.

"Це тема не врегульована і вона потребує врегулювання в сторону жорсткості зі сторони саме юридичного елемента", — заявив Сухаревський.

Третя причина — через слабкість покарання з'являються проблеми з тими, хто впевнений у власній неготовності до війни. Коли вони бачать легкі покарання, то це їх не спиняє від СЗЧ, пояснив командувач.

"Категорія "я створений не для війни" прийде в армію. Якщо елементи самовільного залишення частини будуть прощатися на "лайті", то до нічого хорошого це не приведе", — чути на відео.

Четверта причина — слід усвідомити масштабність війни, її несхожість на АТО і те, що зупинка лінії фронту не означає, що бойові дії скінчились і є можливість ротації підрозділів.

"Ми за ці три роки забули про рівень загрози, яка стоїть перед нами. На кону виживання не просто назви Україна, держави України. На кону — виживання кожного з нас. Для того, щоб цей ресурс з'явився, як мінімум, треба комусь піти в армію і закрити потребу. Я не на камеру скажу, що приємніше проживати у Львові чи в Києві, аніж у Покровську чи Куп'янську. Ще раз війна — не закінчилась і комусь треба воювати і воювати ще доведеться", — наголосив командувач.

Зазначимо, 28 жовтня Фокус розповів про думку щодо причин СЗЧ військовослужбовця, письменника, журналіста, експолоненого РФ Станіслава Асєєва, який дав інтерв'ю виданню Le Monde. З його слів, одна з головних причин втечі з частин — несправедливість, яку бачать бійці ЗСУ, дивлячись на спокійне життя чоловіків в тилу.

Нагадуємо, 24 жовтня "Судово-юридична газета" повідомила про справу чоловіка, який втік з підрозділу ЗСУ через сварку з командиром, та вирок суду щодо цього злочину.