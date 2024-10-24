Чоловік втік з підрозділу ЗСУ через сварки з командиром і наркотики: яке покарання обрав суд

Чоловік пішов добровольцем на війну, а через рік отримав вирок у справі про наркотики. Командиру не подобалася проблемна поведінка військового, тому той вирішив втекти з частини.

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Київський суд оголосив вирок у справі військовослужбовця, який самовільно залишив частину через негаразди з забороненими речовинами та алкоголем. Певний час він неофіційно працював, потім його затримали правоохоронці. Про судовий вирок щодо військового написали на порталі ТСН.

На порталі звернули увагу на вирок від 16 жовтня 2024 року у справі №1-кп/755/1501/24, яку розглядав Дніпровський районний суд Києва. Справа стосується військовослужбовця, який під час служби у війську спершу "заробив" штраф у розмірі 17 тис. грн за статтею про наркотики, а потім самовільно залишив місце дислокації. Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу — втеча з частини на термін від трьох діб в умовах війни.

У матеріалах справи, опублікованих у Реєстрі судових рішень можна побачити деталі злочину. З'ясовується, що чоловік у лютому 2022 року, коли почалося вторгнення РФ, пішов добровольцем у тероборону, а у квітні — мобілізувався до лав ЗСУ та служив водієм-заправником. Під час служби проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею про наркотики: визнали винним і покарали — призначили штраф в 17 тис. грн. Військовий ці кошти не сплатив, бо не мав грошей, і продовжив пиячити та вживати наркотики, ідеться у матеріалах. Через проблемну поведінку виникли проблеми з командиром, тому зрештою 16 травня 2023 року фігурант втік. Згодом правоохоронці його затримали — і чоловік навіть писав пояснення, зміст якого не пам'ятає. Крім того, було звернення до військово-лікарської комісії (ВЛК), але лікарі не дали підстав для звільнення з армії, пояснив військовий.

Суд над військовим - обставини справи фігуранта, який самовільно залишив частину Фото: Скриншот

Суддя розглянув матеріали справи і визнав фігуранта винним за ч. 5 ст. 407 КК. Вирок — п'ять років перебування у в'язниці. Крім того, чоловік має все ж самостійно сплатити штраф, який йому присудили у справі про наркотики.

Суд над військовим - вирок у справі фігуранта, який самовільно залишив частину Фото: Скриншот

Зазначимо, 22 жовтня Фокус писав про судове рішення щодо чоловіка, батька й утримувача трьох неповнолітніх дітей, якому терцентр комплектування (ТЦК) відмовив у відстрочці. Суддя пояснив, що такі дії незаконні, і зобов'язав військкомів прийняти відповідне рішення.

Нагадуємо, на Львівщині завершився судовий розгляд справи митника, якого 10 років підозрювали в отриманні хабаря, а потім все ж визнали невинним. Тим часом у ДБР розповіли про суд над військовослужбовцем за самовільне залишення частини (СЗЧ): він отримав інший вирок, ніж чоловік, який втік через проблеми з наркотиками та алкоголем.