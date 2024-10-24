Мужчина сбежал из ВСУ из-за ссоры с командиром и наркотиков: какое наказание избрал суд

Мужчина пошел добровольцем на войну, а через год получил приговор по делу о наркотиках. Командиру не нравилось проблемное поведение военного, поэтому тот решил сбежать из части.

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Киевский суд огласил приговор по делу военнослужащего, который самовольно оставил часть из-за проблем с запрещенными веществами и алкоголем. Некоторое время он неофициально работал, потом его задержали правоохранители. О судебном приговоре в отношении военного написали на портале ТСН.

На портале обратили внимание на приговор от 16 октября 2024 года по делу №1-кп/755/1501/24, которое рассматривал Днепровский районный суд Киева. Дело касается военнослужащего, который во время службы в армии сначала "заработал" штраф в размере 17 тыс. грн по статье о наркотиках, а затем самовольно покинул место дислокации. Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса — побег из части на срок дольше трех суток в условиях войны.

В материалах дела, опубликованных в Реестре судебных решений можно увидеть детали преступления. Выясняется, что мужчина в феврале 2022 года, когда началось вторжение РФ, пошел добровольцем в тероборону, а в апреле — мобилизовался в ряды ВСУ и служил водителем-заправщиком. Во время службы против него открыли уголовное производство по статье о наркотиках: признали виновным и наказали — назначили штраф в 17 тыс. грн. Военный эти средства не оплатил, потому что не имел денег, и продолжил пить и употреблять наркотики, говорится в материалах. Из-за проблемного поведения возникли проблемы с командиром, поэтому в итоге 16 мая 2023 года фигурант сбежал. Правоохранители его задержали — и мужчина даже писал объяснение, содержание которого не помнит. Кроме того, было обращение в военно-врачебную комиссию (ВВК), но врачи не дали оснований для увольнения из армии, пояснил военный.

Суд над военным — обстоятельства дела фигуранта, самовольно покинувшего часть Фото: Скриншот

Судья рассмотрел материалы дела и признал фигуранта виновным по ч. 5 ст. 407 УК. Приговор — пять лет пребывания в тюрьме. Кроме того, мужчина должен все же самостоятельно оплатить штраф, который ему присудили по делу о наркотиках.

Суд над военным — приговор по делу фигуранта, самовольно оставившего часть Фото: Скриншот

Отметим, 22 октября Фокус писал о судебном решении в отношении мужчины, отца и содержателя трех несовершеннолетних детей, которому терцентр комплектования (ТЦК) отказал в отсрочке. Судья объяснил, что такие действия незаконны, и обязал военкомы принять соответствующее решение.

Напоминаем, в Львовской области завершилось судебное разбирательство дела таможенника, которого 10 лет подозревали в получении взятки, а потом все же признали невиновным. Тем временем в ГБР рассказали о суде над военнослужащим, который самовольно оставил часть (СВЧ): он получил другой приговор, чем мужчина, сбежавший из-за проблем с наркотиками и алкоголем.