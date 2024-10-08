Не в тюрьму, а на фронт: военные, которые впервые ушли в СОЧ, начали возвращаться на войну, — ГБР

Новомосковский суд принял решение не сажать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась в Днепропетровской области.

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Украинские военные, которые впервые самовольно оставили свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт. Об этом сообщило Государственное бюро расследований во вторник, 8 октября.

Недавние изменения в Уголовный кодекс Украины позволяют судам освобождать таких бойцов от уголовной ответственности, если они добровольно решили вернуться на службу.

В конце сентября 2024 года Новомосковский горрайонный суд решил не сажать военного, который в декабре 2023 года покинул свою часть в Днепропетровской области без приказа. В ходе расследования следователи ГБР установили его местонахождение, и военного задержали. В суде он выразил желание продолжать службу, и командир одной из частей дал согласие на зачисление военного. На основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд освободил военного от уголовной ответственности.

Подобные решения приняли суды Одесской и Николаевской областей в начале октября. Трое военных, которые покинули службу в 2022 и 2024 годах, также были освобождены от ответственности после задержания, поскольку решили продолжить службу.

ГБР напоминает, что самовольное оставление службы во время боевых действий наказывается лишением свободы до 10 лет.

"Те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом", — отметили в ГБР.

В августе 2024 года Рада поддержала законопроект №11322, который снимает ответственность за первое СОЧ или дезертирство, в условиях если военнослужащий самостоятельно вернулся в часть и командир разрешил продолжить службу.

Напомним, 23 сентября прокуратура открыла уголовное производство относительно возможного уклонения от службы военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Гнездиловым, который в сентябре 2024 года самовольно оставил часть.

21 сентября Сергей Гнездилов сообщил, что принял решение уйти в СОЧ. Он считает, что в Украине необходимо создать мобилизационную очередь из всех военнообязанных украинцев. При таких условиях демобилизация станет реальностью.