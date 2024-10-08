Не у в'язницю, а на фронт: військові, які вперше пішли у СЗЧ, почали повертатися на війну, — ДБР

Новомосковський суд ухвалив рішення не ув’язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини, що дислокувалася у Дніпропетровській області.

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Українські військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у вівторок, 8 жовтня.

Нещодавні зміни до Кримінального кодексу України дозволяють судам звільняти таких бійців від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно вирішили повернутися на службу.

Наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд вирішив не ув'язнювати військового, який у грудні 2023 року покинув свою частину в Дніпропетровській області без наказу. Під час розслідування слідчі ДБР встановили його місцеперебування, і військового затримали. У суді він висловив бажання продовжувати службу, і командир однієї з частин надав згоду на зарахування військового. На підставі ч. 5 ст. 401 КК України суд звільнив військового від кримінальної відповідальності.

Подібні рішення ухвалили суди Одеської та Миколаївської областей на початку жовтня. Троє військових, які покинули службу в 2022 і 2024 роках, також були звільнені від відповідальності після затримання, оскільки вирішили продовжити службу.

ДБР нагадує, що самовільне залишення служби під час бойових дій карається позбавленням волі до 10 років.

"Ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із законом", — зазначили в ДБР.

У серпні 2024 року Рада підтримала законопроєкт №11322, який знімає відповідальність за перше СЗЧ чи дезертирство, за умов якщо військовослужбовець самостійно повернувся у частину і командир дозволив продовжити службу.

Нагадаємо, 23 вересня прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від служби військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Гнезділовим, який у вересні 2024 року самовільно залишив частину.

21 вересня Сергій Гнезділов повідомив, що ухвалив рішення піти у СЗЧ. Він вважає, що в Україні необхідно створити мобілізаційну чергу з усіх військовозобов'язаних українців. За таких умов демобілізація стане реальністю.