Прокуратура відкрила кримінальне провадження через СЗЧ військового Гнезділова

За даними журналістів, Сергію Гнезділову ще не повідомили про підозру, оскільки він перебуває на офіційному лікарняному.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від служби військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Гнезділовим, який у вересні 2024 року показово пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) через відсутність чітких термінів служби. Про це "Суспільному" повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

"В результаті моніторингу медіа зареєстровано кримінальне провадження і проводяться слідчі дії", — сказала Максимець.

Вона пояснила, що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 23 вересня. В межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів.

Обов'язок проводити розслідування покладено на Державне бюро розслідувань.

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Водночас анонімне джерело видання "Інтерфакс-Україна" повідомило журналістам, що Гнезділов не має жодного процесуального статусу, а про підозру йому ще не повідомляли.

"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", — пояснив співрозмовник агентства.

Зазначимо, що Сергій Гнезділов 21 вересня написав пост у Facebook, де публічно повідомив, що йде в СЗЧ "до встановлення чітких термінів служби".

Нагадаємо, 24 вересня у 56-й ОМБр заявили, що збираються провести службове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини Сергієм Гнезділовим.