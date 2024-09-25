Прокуратура открыла уголовное производство из-за СОЧ военного Гнездилова

По данным журналистов, Сергею Гнездилову еще не сообщили о подозрении, поскольку он находится на официальном больничном.

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Прокуратура открыла уголовное производство относительно возможного уклонения от службы военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Гнездиловым, который в сентябре 2024 года показательно ушел в СОЧ (самовольное оставление части) из-за отсутствия четких сроков службы. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

"В результате мониторинга медиа зарегистрировано уголовное производство и проводятся следственные действия", — сказала Максимец.

Она пояснила, что сведения в единый реестр досудебных расследований внесли 23 сентября. В рамках следствия проверяется выполнение Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров.

Обязанность проводить расследование возложена на Государственное бюро расследований.

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В то же время анонимный источник издания "Интерфакс-Украина" сообщил журналистам, что Гнездилов не имеет никакого процессуального статуса, а о подозрении ему еще не сообщали.

"Сейчас он находится на больничном, срок которого заканчивается в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что Сергей Гнездилов 21 сентября написал пост в Facebook, где публично сообщил, что уходит в СОЧ "до установления четких сроков службы".

Напомним, 24 сентября в 56-й ОМБр заявили, что собираются провести служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части Сергеем Гнездиловым.