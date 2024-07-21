Слово за командиром. Как дезертиры могут избежать уголовной ответственности за СОЧ

Парламентарии предлагают освободить от уголовной ответственности военнных, которые совершили дезертирство или СОЧ. Фокус разбирался, кто и при каких условиях сможет вернуться в армию.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о возвращении на службу военных, которые самовольно оставили часть или дезертировали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В ведомстве объяснили, что законопроект №11322 дает возможность освободить от уголовной ответственности тех, кто впервые самовольно оставил часть и готов вернуться на службу. Для этого нарушителю нужно самостоятельно обратиться к следователю или прокурору. А его намерение вернуться в часть должен будет одобрить командир.

"Сейчас должны создать систему, которая бы решила ситуацию с возвращением в строй военнослужащих. Именно поэтому действующее законодательство требует изменений. Существует много случаев, когда военнослужащие, самовольно оставившие часть, желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую возможность и создать условия для их возвращения", — объяснила заместительница министра Наталья Калмыкова.

Если изменения в закон будут приняты, военнослужащих, совершившие СОЧ или дезертирство, смогут вернуться в часть, им возобновят выплаты и обеспечение.

Тысячи людей под давлением обстоятельств

Парламентарии считают, что СОЧ и дезертирство в армии — серьезная проблема. В пояснительной записки к законопроекту говорится, что только с января по апрель 2024 года органы досудебного расследования и прокуроры зарегистрировали 10 584 уголовных производств по статье 407 УК Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) и 7 306 уголовных дел по статье 408 УК Украины (дезертирство).

При этом в действующем законодательстве не предусматривает возможности освободить от уголовной ответственности тех, кто впервые совершил уголовное правонарушение, раскаялся и заявил, что готов вернуться в воинскую часть.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, поддержавшего законопроект, СОЧ и дезертирство касается не только тех, кто не хочет воевать, но и тех, кто под давлением обстоятельств вынужден был оставить часть. Им нужно дать шанс вернуться к нормальной жизни и дальше защищать страну.

"Это очень актуальная проблема. Мы говорим про много тысяч людей. Не все они злостные правонарушители, кто-то принял решение под давлением обстоятельств, и они хотели бы вернуться в армию, и нужно предоставить им такую возможность. Статика [о точном количестве тех, кто самовольно оставил часть и не вернулся] есть, но ее нельзя озвучивать", — говорит Фокусу нардеп.

Гончаренко добавляет, что обстоятельства, почему человек оставил часть и не вернулся, бывают разные. Например, булинг, конфликты с командиром, а также семейные обстоятельства, которые вынудили человека решится на такой шаг.

Три условия для избежания уголовной ответственности

Самовольное оставление воинской части (СОЧ) — это временное оставление места службы без разрешения командира, либо без уважительных причин на срок более трех суток. Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Дезертирство карается более строго. За самовольное оставление части с намерением больше не возвращаться на службу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Стоит отметить, что законопроект в нынешней редакции касается только тех военных, кто совершил СОЧ или дезертирство впервые и принял решение вернуться в часть до завершение досудебного расследования. Также важным условием является письменное согласие командира части.

Всего, по словам эксперта ОО "Юридическая сотня" Ольги Марко, в документе три условия, при которых военного могут освободить от уголовной ответственности за совершение самовольного ухода из воинской части и дезертирства:

лицо совершило такое уголовное правонарушение во время действия военного положения впервые;

лицо заявило следователю или прокурору до окончания досудебного расследования о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

командир воинской части дал письменное согласие на продолжение прохождения воинской службы таким лицом.

"Также решение вернуться в часть должно быть добровольным", — добавляет эксперт в беседе с Фокусом.

Касается ли этот законопроект тех, кто уже отбывает наказание за дезертирство и могут ли они вернуться в службу, по словам Марко, освобождение от уголовной ответственности за совершение дезертирства возможно только в том случае, если человек заявил о желании продлить службу до окончания досудебного расследования.

"То есть в случае, если досудебное расследование закончилось, уже на следующих стадиях уголовного производства этой процедурой нельзя будет воспользоваться. Но законопроект еще может претерпеть изменения, поскольку он принят только в первом чтении за основу. При подготовке ко второму чтению будут представлены предложения и поправки, которые могут быть учтены в окончательной версии", — резюмирует Марко.

Отметим, что не все военные согласны с тем, что СОЧ и дезертирство — серьезная проблема в армии. Так, например, по мнению экс-командира "Айдара" Евгения Дикого, причин, по которым солдаты покидают части очень много, особенно это касается личных проблем в семье или с командиром. Но люди возвращаются, и командиры, в зависимости от причины побега, делают выводы по своему усмотрению.

"Чаще всего, учитывая нехватку личного состава, солдата, сбежавшего из-за серьезных семейных проблем, пожурят, а потом разрешат дальше служить", — отмечал эксперт в беседе с Фокусом.

Фокус ранее писал, что, по словам юриста Ростислава Кравца, больше 100 тысяч украинских граждан самовольно покинули воинские части. Однако этим вопросом никто не занимается.

Также Фокус писал, что на решение самовольно оставить часть влияет невозможность проведения демобилизации.