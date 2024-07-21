Слово за командиром. Як дезертири можуть уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ

Парламентарії пропонують звільнити від кримінальної відповідальності військових, які вчинили дезертирство або СЗЧ. Фокус розбирався, хто і за яких умов зможе повернутися в армію.

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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про повернення на службу військових, які самовільно залишили частину або дезертирували. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

У відомстві пояснили, що законопроєкт №11322 дає можливість звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто вперше самовільно залишив частину і готовий повернутися на службу. Для цього порушнику потрібно самостійно звернутися до слідчого або прокурора. А його намір повернутися в частину повинен буде схвалити командир.

"Наразі маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися в армію. Ми маємо надати їм таку можливість і створити умови для їхнього повернення", — пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

Якщо зміни до закону ухвалять, військовослужбовці, які вчинили СЗЧ або дезертирство, зможуть повернутися до частини, їм відновлять виплати та забезпечення.

Тисячі людей під тиском обставин

Парламентарії вважають, що СЗЧ і дезертирство в армії — серйозна проблема. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що тільки з січня по квітень 2024 року органи досудового розслідування і прокурори зареєстрували 10 584 кримінальні провадження за статтею 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) і 7 306 кримінальних справ за статтею 408 КК України (дезертирство).

При цьому чинне законодавство не передбачає можливості звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто вперше вчинив кримінальне правопорушення, розкаявся і заявив, що готовий повернутися до військової частини.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, який підтримав законопроєкт, СЗЧ і дезертирство стосується не тільки тих, хто не хоче воювати, а й тих, хто під тиском обставин змушений був залишити частину. Їм потрібно дати шанс повернутися до нормального життя і далі захищати країну.

"Це дуже актуальна проблема. Ми говоримо про багато тисяч людей. Не всі вони злісні правопорушники, хтось ухвалив рішення під тиском обставин, і вони хотіли б повернутися в армію, і потрібно надати їм таку можливість. Статика [про точну кількість тих, хто самовільно залишив частину і не повернувся] є, але її не можна озвучувати", — говорить Фокусу нардеп.

Гончаренко додає, що обставини, чому людина залишила частину і не повернулася, бувають різні. Наприклад, булінг, конфлікти з командиром, а також сімейні обставини, які змусили людину зважиться на такий крок.

Три умови для уникнення кримінальної відповідальності

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) — це тимчасове залишення місця служби без дозволу командира, або без поважних причин на строк понад три доби. Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років .

Дезертирство карається суворіше. За самовільне залишення частини з наміром більше не повертатися на службу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Варто зазначити, що законопроєкт у нинішній редакції стосується лише тих військових, хто вчинив СЗЧ або дезертирство вперше і прийняв рішення повернутися в частину до завершення досудового розслідування. Також важливою умовою є письмова згода командира частини.

Загалом, за словами експерта ГО "Юридична сотня" Ольги Марко, у документі є три умови, за яких військового можуть звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення самовільного відходу з військової частини та дезертирства:

особа вчинила таке кримінальне правопорушення під час дії воєнного стану вперше;

особа заявила слідчому або прокурору до закінчення досудового розслідування про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби;

командир військової частини дав письмову згоду на продовження проходження військової служби такою особою.

"Також рішення повернутися в частину має бути добровільним", — додає експерт у розмові з Фокусом.

Чи стосується цей законопроєкт тих, хто вже відбуває покарання за дезертирство, і чи можуть вони повернутися на службу, за словами Марко, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення дезертирства можливе тільки в тому разі, якщо людина заявила про бажання продовжити службу до закінчення досудового розслідування.

"Тобто в разі, якщо досудове розслідування закінчилося, вже на наступних стадіях кримінального провадження цією процедурою не можна буде скористатися. Але законопроєкт ще може зазнати змін, оскільки його прийнято тільки в першому читанні за основу. Під час підготовки до другого читання будуть подані пропозиції та поправки, які можуть бути враховані в остаточній версії", — резюмує Марко.

Зазначимо, що не всі військові згодні з тим, що СЗЧ і дезертирство — серйозна проблема в армії. Так, наприклад, на думку екскомандира "Айдара" Євгена Дикого, причин, через які солдати залишають частини, дуже багато, особливо це стосується особистих проблем у сім'ї або з командиром. Але люди повертаються, і командири, залежно від причини втечі, роблять висновки на свій розсуд.

"Найчастіше, з огляду на брак особового складу, солдата, який втік через серйозні сімейні проблеми, покартають, а потім дозволять далі служити", — зазначав експерт у бесіді з Фокусом.

Фокус раніше писав, що, за словами юриста Ростислава Кравця, понад 100 тисяч українських громадян самовільно покинули військові частини. Однак цим питанням ніхто не займається.

Також Фокус писав, що на рішення самовільно залишити частину впливає неможливість проведення демобілізації.