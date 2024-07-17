Дезертири зможуть повертатись у ЗСУ, уникнувши покарання: Рада підтримала законопроєкт

Військовослужбовці, які порушили закон, зможуть добровільно обирати службу замість кримінальної відповідальності. Передбачається, що після повернення їм відновлюватимуть усі виплати.

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Про це 17 липня повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони пояснили, що законопроєкт №11322 відкриває можливість повернення на службу тих, хто вперше під час воєнного стану вчинив СЗЧ або дезертирство. Таких військовослужбовців зможуть звільняти від кримінальної відповідальності.

Для того, щоб повернутись у військо замість покарання, порушникам потрібно буде самостійно звертатися до слідчого або прокурора. Намір військового повинен буде схвалити командир.

"Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", — пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

Якщо зміни в законі буде ухвалено, військовослужбовців зможуть звільняти від відповідальності, а після повернення в частину їм поновлятимуть виплати й забезпечення.

Картка законопроєкту на сайті парламенту свідчить про те, що 16 липня його було прийнято за основу зі скороченням строку підготовки.

Інформація з картки законопроєкту №11322 Фото: Скриншот

Нагадаємо, юрист Ростислав Кравець повідомляв, що в Україні самовільно залишили частини понад 100 тисяч військових.

Як повідомляв Фокус, за СЗЧ в умовах воєнного стану передбачено від 5 до 10 років ув’язнення, а за дезертирство — від 5 до 12.