Возместят 2 млн: экс-таможенник выиграл иск к государству из-за 10-летней волокиты по взятке

Суд встал на сторону бывшего таможенника, который с 23 до 33 лет доказывал невиновность в получении взятки размером 400 евро. Мужчина попросил 2 млн моральной компенсации, которую получит от государства.

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Украинец подал иск в суд, требуя компенсации за 10 лет, потраченных на волокиту по делу о взятке. Мужчина работал на таможне и был подозреваемым по делу из-за 400 евро в кармане куртки. Судебная система принимала решения слишком долго, поэтому фигурант пытался получить выплаты в размере более 2 млн грн. Об оправдательном приговоре и о деталях иска о компенсации рассказали на портале "Судебный репортер".

На портале написали о решении Яворивского районного суда Львовской области №2/944/159/24, принятом 18 сентября 2024 года. В тексте документа указано, что экс-таможенник обратился с иском к Государственной казначейской службе и Львовской областной прокуратуре. Он требовал выплатить более 2 млн грн, чтобы компенсировать 10 лет судебной волокиты. Из этой суммы 2 млн грн — компенсация морального вреда, 15 тыс. грн — средства на проезд, 123 тыс. грн — средства на адвоката. По словам мужчины, ему пришлось потратить лучшие годы жизни на доказательство невиновности, он страдал от негативных реакции других граждан и невозможности устроиться на нормальную работу. Суд принял сторону истца и частично удовлетворил иск, говорится в статье.

Согласно тексту, опубликованному в Реестре судебных решений, 23-летний таможенник работал на контрольно-пропускном пункте "Краковец" и в 2011 году его задержали по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним фигурантом был другой человек, в итоге его признали виновным. В то же время истец, имя кого не называется, был вынужден продать квартиру, чтобы оплатить залог (25 тыс. грн), оплачивать услуги адвоката и ездить на суды из Днепра, куда он переселился. В течение почти 10 лет (до 2020-го) он находился под ограничительными мерами, поэтому выходил из дома только для поездок на разбирательства, следствие и экспертизы. Также ему пришлось работать на строительстве, хотя он получил высшее образование в Академии таможенного дела. Гражданин не имел нормального общения, поскольку люди имеют предубеждение к взяточникам.

Суд о таможеннике — жалобы гражданина на последствия процесса о взятке Фото: Скриншот

Суд рассмотрел аргументы истца и почти полностью согласился с выплатами. В решении указано, что теперь уже 37-летний украинец получит от казначейства 2 млн грн за моральный ущерб и все средства на поездки и оплату адвокатам.

Суд о таможеннике — приговор о компенсации за затянувшееся дело о взятке Фото: Скриншот

Между тем на портале "Судебный репортер" отыскали уголовное дело о взятке, в котором, вероятно, речь шла о событиях на "Краковец" (имена фигурантов не известны). Указывается, что один подозреваемый признан виновным и отсидел пять лет. Другой рассказал, что коллега попросил подержать пакет, в котором нашли 400 евро. Позже второго фигуранта признали невиновным и он, кроме того, получил решение Европейского суда по правам человека — компенсацию 1 800 евро за слишком длительный процесс.

Отметим, в октябре в ГБР сообщили о подозрении в получении незаконной выгоды руководительнице Хмельницкой областной медико-социальной комиссии (МСЭК). Во время обыска у нее дома обнаружили 6 млн долл. Согласно решению суда фигурантку арестовали с правом выхода под залог в размере 500 млн грн.

Напоминаем, 17 октября нардеп-беглец Андрей Одарченко во время заседания Высшего антикоррупционного суда рассказал об обстоятельствах попытки вручения взятки тогдашнему главе агентства по Госвосстановлению Мустафе Найему.