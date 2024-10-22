Відшкодують 2 млн: ексмитник виграв позов до держави через 10-річну тяганину щодо хабаря

Суд став на бік колишнього митника, який з 23 до 33 років доводив невинуватість в отриманні хабаря розміром 400 євро. Чоловік попросив 2 млн моральної компенсації, яку отримає від держави.

Related video

Українець подав позов до суду, вимагаючи компенсації за 10 років, витрачених на тяганину у справі про хабар. Чоловік працював на митниці і був підозрюваним у справі через 400 євро у кишені куртки. Судова система приймала рішення надто довго, тому фігурант намагався отримати виплати у розмірі понад 2 млн грн. Про виправдувальний вирок та про деталі позову про компенсацію розповіли на порталі "Судовий репортер".

На порталі написали про рішення Яворівського районного суду Львівської області №2/944/159/24, прийняте 18 вересня 2024 року. У тексті документа вказано, що ексмитник звернувся з позовом до Державної казначейської служби та Львівської обласної прокуратури. Він вимагав виплатити понад 2 млн грн, щоб компенсувати 10 років судової тяганини. З цієї суми 2 млн грн — компенсація моральної шкоди, 15 тис. грн — кошти на проїзд, 123 тис. грн — кошти на адвоката. Зі слів чоловіка, йому довелось витратити найкращі роки життя на доведення невинуватості, він страждав від негативних реакції інших громадян та неможливості влаштуватися на нормальну роботу. Суд став на бік позивача та частково задовольнив позов, ідеться у статті.

Згідно з текстом, опублікованим у Реєстрі судових рішень, 23-річний митник працював на контрольно-пропускному пункті "Краківець" і у 2010 році його затримали за підозрою у хабарництві. Разом із ним фігурантом був інший чоловік, в підсумку його визнали винним. Водночас позивач, ім'я кого не називається, був змушений продати квартиру, щоб сплатити заставу (25 тис. грн), оплачувати послуги адвоката та їздити на суди з Дніпра, куди він переселився. Протягом 10 років (до 2020-го) він перебував під обмежувальними заходами, тому виходив із дому лише для поїздок на розгляди, слідство та експертизи. Також йому довелось працювати на будівництві, хоч він здобув вищу освіту у Академії митної справи. Громадянин не мав нормального спілкування, оскільки люди мають упередження до хабарників.

Суд про митника - скарги громадянина на наслідки процесу про хабар Фото: Скриншот

Суд розглянув аргументи позивача і майже повністю погодився з виплатами. У рішенні зазначено, що тепер вже 37-річний українець отримає від казначейства 2 млн грн за моральну шкоду та усі кошти на поїздки та оплату адвокатам.

Суд про митника - вирок щодо компенсації за тривалу справу про хабар Фото: Скриншот

Тим часом на порталі "Судовий репортер" відшукали кримінальну справу про хабар, у якій, ймовірно, ішлося про події на пункті "Краковець" (імена фігурантів невідомі). Зазначається, що один підозрюваний визнаний винним та відсидів п'ять років. Інший розповів, що колега сказав йому потримати пакунок, у якому відшукали 400 євро. Згодом другого фігуранта визнали невинним і він, крім того, отримав рішення Європейського суду з прав людини — компенсацію 1 800 євро за надто тривалий процес.

Зазначимо, у жовтні у ДБР повідомили про підозру в отриманні незаконної вигоди керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної комісії (МСЕК). Під час обшуку у неї вдома виявили 6 млн дол. Згідно з рішенням суду фігурантку заарештували з правом виходу під заставу розміром 500 млн грн.

Нагадуємо, 17 жовтня нардеп-втікач Андрій Одарченко під час засідання Вищого антикорупційного суду розповів про обставини спроби вручення хабаря тодішньому очільнику агентства з Держвідновлення Мустафі Найєму.