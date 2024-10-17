"Створив усі умови": нардеп-втікач Одарченко визнав, що пропонував хабар Найему (відео)

Андрій Одарченко запевняє, що саме Найем змушував його дати хабар. Гроші, за його словами, він пропонував за виділення коштів для ліквідації наслідків збройної агресії.

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Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у намаганні підкупу вже колишнього очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма визнав, що пропонував хабар останньому. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

Нардеп-втікач, який доєднався до засідання онлайн, запевняє, що саме Мустафа Найєм змушував дати неправомірну вигоду. Утім, про яку суму вони домовилися, Одарченко нібито не памʼятає, але особисто він просив передати 10 тисяч доларів США.

"Найєм створив усі умови, про які я зазначив, які є у матеріалах НСРД, змусивши мене запропонувати йому цю вигоду", – сказав депутат під час судового засідання.

За його словами, хабар він пропонував за виділення коштів для ліквідації наслідків збройної агресії.

Фігурант не розкрив місце свого перебування, але підтвердив, що виїхав з України, оскільки тут, на його переконання, була небезпека для його життя та здоровʼя.

"Я був вимушений покинути країну через те, що були наявні загрози моєму життю та здоровʼю, тому зараз я не можу повідомити з огляду на безпеку", — заявив він.

На запитання представниці сторони обвинувачення, як Одарченко перетнув державний кордон, він відповів, що "самостійно".

На момент виходу матеріалу коментарів Мустафи Найема щодо заяви Андрія Одарченка не було.

Справа Одарченка

Справа Андрія Одарченка почалась 21 вересня 2023 року, коли НАБУ повідомило про викриття чинного народного депутата у спробі дати хабар у криптовалюті. Фігуранта затримали. Його підозрювали у спробі підкупу тодішнього глави Держагентства відновлення Мустафи Найєму — він мав отримати 50 тис. дол. за позачерговий ремонт певного навчального закладу. Згодом нардепу обрали запобіжний захід — він вийшов з-під арешту під заставу в 15 млн грн та віддавши закордонний паспорт.

Пізніше стало відомо, що Андрій Одарченко втік до Румунії, перетнувши кордон у районі селища Красноїльськ Чернівецької області, де звернувся з проханням про надання притулку. Після цього ВАКС постановив заочно заарештувати нардепа.

На час слідства членство депутата у фракції "Слуга народу" було тимчасово призупинено. Також Андрій Одарченко був виключений зі складу комітету з питань антикорупційної політики.