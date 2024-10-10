Необтяжені зайвою роботою: Рада виключила втікачів Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів

Андрія Одарченка та Артема Дмитрука виключили зі складу комітетів, у яких вони працювали. За це рішення проголосували 245 нардепів.

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У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада більшістю голосів підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів, де вони працювали. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Народний депутат Верховної Ради 9 скликання Андрій Одарченко був виключений зі складу комітету з питань антикорупційної політики. Народний депутат Верховної Ради 9 скликання Артем Дмитрук був виключений зі складу комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Загалом за це рішення проголосували 245 обранців.

"Тепер вони вільні втікачі, необтяжені зайвою комітетською роботою", — прокоментував рішення Ярослав Железняк.

Причому, як зазначив він, перед розглядом цієї постанови з зали засідань зник доповідач.

Нагадаємо, 7 жовтня народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно перетнув український кордон та перебуває в розшуку, онлайн взяв участь в засіданні правоохоронного комітету. 26 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що співпрацює з міжнародними партнерами щодо екстрадиції Артема Дмитрука. За даними ЗМІ, депутат-втікач перебуває у Лондоні. Депутата офіційно виключили із фракції "Слуга народу" ще у 2021 році.

Також ми писали, що народний депутат Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Державного агентства відбудови, утік до Румунії, де звернувся з проханням про надання притулку. Членство депутата у фракції "Слуга народу" було тимчасово призупинено на час слідства, яке проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).