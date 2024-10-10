Необремененные лишней работой: Рада исключила беглецов Дмитрука и Одарченко из состава комитетов

Андрея Одерченко и Артема Дмитрука исключили из состава комитетов, в которых они работали. За это решение проголосовали 245 нардепов.

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В четверг, 10 октября, Верховная Рада большинством голосов поддержала исключение двух депутатов-беглецов из состава комитетов, где они работали. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Народный депутат Верховной Рады 9 созыва Андрей Одарченко был исключен из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики. Народный депутат Верховной Рады 9 созыва Артем Дмитрук был исключен из состава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Всего за это решение проголосовали 245 избранников.

"Теперь они свободные беглецы, необремененные лишней комитетской работой", — прокомментировал решение Ярослав Железняк.

Причем, как отметил он, перед рассмотрением этого постановления из зала заседаний исчез докладчик.

Напомним, 7 октября народный депутат Артем Дмитрук, который незаконно пересек украинскую границу и находится в розыске, онлайн принял участие в заседании провоохоронного комитета. 26 сентября Офис генерального прокурора сообщил, что сотрудничает с международными партнерами по экстрадиции Артема Дмитрука. По данным СМИ, беглый депутат находится в Лондоне. Депутата официально исключили из фракции "Слуга народа" еще в 2021 году.

Также мы писали, что народный депутат Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Государственного агентства восстановления, сбежал в Румынию, где обратился с просьбой о предоставлении убежища. Членство депутата во фракции "Слуга народа" было временно приостановлено на время следствия, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).