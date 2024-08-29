ГБР объявило Дмитрука в международный розыск: стало известно, в чем подозревают нардепа

Избранника подозревают в нападении на граждан. Ранее генеральный прокурор уже сообщил о подозрении народному депутату.

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Работники Государственного бюро расследований объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

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В Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат Украины подозревается:

в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Отметим, что ГБР не обнародовало имя и фамилию нардепа, которого объявило в международный розыск, но опубликовало фотографию, на которой угадывается Артем Дмитрук.

Напомним, что 25 августа нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Его заметили в полиции Штефан-Воде, где он якобы писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины.

Позже СМИ узнали, как Дмитруку удалось покинуть Украину. Украинский политик пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка". Там он попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела.