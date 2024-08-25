Скандальный нардеп Артем Дмитрук мог уехать в Молдову, — СМИ

Дмитрука заметили в полиции Штефан-Воде. Он, якобы, писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

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Нардеп Верховной Рады Артем Дмитрук якобы выехал из Украины в Молдову. Об этом сообщили неназванные инсайдеры в офисе пограничной службы в Кишиневе, которые видели Дмитрука в полиции Штефан-Воде. Об этом сообщает Glavred.

"Дмитрук сегодня в 12:00 находился в пограничной полиции Штефан-Воде, писал заявление о незаконном пересечении границы, чтобы его пропустили дальше. Следователь задавал ему вопросы. Уже, видимо, выехал из Молдовы", — рассказал журналистам собеседник.

Блогер и волонтер Игорь Лаченков утверждает, что жена Дмитрука тоже сейчас находится в Молдове.

Дмитрук уже среагировал на эту информацию, но не предоставил доказательств, что находится в Украине.

"Через своих ручных пропагандистов запустили вброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось: истерика, крики, срочно поймать и доставить в Украину. Вся Молдова на ушах! Что происходит? Украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать", — написал Дмитрук.

Накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Это депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность".

Кроме того, Дмитрук пожаловался, что, мол, за него "взялись спецслужбы по указанию Зеленского".

Артем Дмитрук жаловался на "сотрудников спецслужб" Фото: Скриншот

"Службы начали плотную работу по мне! Если быть точным, бегут на перегонки, кто меня первый поймает! Сейчас возле моего дома в Одессе ходят их сотрудники, тыкают всем мое фото и пытаются выяснить, где я! То же самое в Киеве с местом, где я иногда живу", — заявил нардеп, утверждая, что теперь его преследуют потому что он выступает против закона о религиозных организациях от 20 августа.

Кто такой Артем Дмитрук

Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба, член правоохранительного комитета Рады.

Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме подозреваемого в госизмене Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Артем Дмитрук Фото: Facebook Артем Дмитрук

Также он неоднократно оказывался в эпицентре скандалов: совершал драки в Одесском горсовете и в ВР. А в октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с нардепом Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.

Также Артем Дмитрук критиковал поведение военных ВСУ в Курской области, после чего на его посты резко отреагировали военные и блогеры. После этого, он заявил, что ему угрожают.