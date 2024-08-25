Скандальний нардеп Артем Дмитрук міг виїхати до Молдови, — ЗМІ

Дмитрука помітили у поліції Штефан-Воде. Він, нібито, писав заяву, яка дозволяє отримати статус біженця.

Related video

Нардеп Верховної Ради Артем Дмитрук нібито виїхав з України до Молдови. Про це повідомили неназвані інсайдери у офісі прикордонної служби у Кишиневі, які бачили Дмитрука у поліції Штефан-Воде. Про це повідомляє Glavred.

"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови", — розповів журналістам співрозмовник.

Блогер та волонтер Ігор Лаченков стверджує, що дружина Дмитрука теж нині перебуває у Молдові.

Дмитрук вже зрегував на цю інформацію, але не надав доказів, що знаходиться в Україні.

"Через своїх ручних пропагандистів запустили вкид, що я та моя сім'я нібито у Молдові. І вже тут понеслося: істерика, крики, терміново зловити і доставити в Україну. Уся Молдова на вухах! Що відбувається? Українські служби вимагають у молдавських знайти мене та затримати", — написав Дмитрук.

Напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність".

Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього "взялися спецслужби за вказівкою Зеленського".

Артем Дмитрук скаржився на "співробітників спецслужб" Фото: Скриншот

"Служби розпочали щільну роботу по мені! Якщо бути точним, біжать на перегонки, хто мене перший спіймає! Зараз біля мого будинку в Одесі ходять їхні співробітники, тикають усім моє фото та намагаються з'ясувати, де я! Те саме в Києві з місцем, де я іноді мешкаю", — заявив нардеп, стверджуючі, що тепер його переслідують тому що він виступає проти закону про релігійні організації від 20 серпня.

Хто такий Артем Дмитрук

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу, член правоохоронного комітету Ради.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Артем Дмитрук Фото: Facebook Артем Дмитрук

Також він неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів: вчиняв бійки у Одеській міськраді та у ВР.А у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом із нардепом Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Також Артем Дмитрук критикував поведінку військових ЗСУ у Курській області, після чого на його пости різко відреагували військові та блогери. Після цього, він заявив, що йому погрожують.