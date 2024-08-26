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Политика

Купил первый попавшийся билет из Кишинева: СМИ узнали, как Дмитрук покинул Украину (видео)

Народный депутат
Фото: Facebook Артем Дмитрук | СМИ узнали, как Артем Дмитрук покидал территорию Украины (иллюстративное изображение)

Украинская сторона подала запрос молдавским коллегам для задержания "беглеца", однако не было оснований, делятся источники. Рейс Дмитрука задержали, поэтому он очень переживал и это заметно на видео с камер наблюдения. В результате он покинул Кишинев, но при повторном посещении страны ему грозит арест.

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На День Независимости Украину покинул народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в своей колонке раскрыл детали того, как это произошло.

Украинский политик пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" в субботу, 24 августа. Источники в правоохранительных органах рассказали, что далее народный депутат посетил местное отделение полиции в городе Штефан-Воде, который расположен недалеко от границы.

Там он попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела. При таких обстоятельствах он не смог бы покинуть Молдову в тот же день, делятся собеседники журналистов, и сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование по этому вопросу.

Другие источники "Украинской правды" рассказали, что официально Артем Дмитрук не покидал пределы Украины и в базе говорится о том, что он якобы все еще находится в стране.

"Из полицейского участка Штефан-Воде Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев. В то время когда украинский депутат уже находился в аэропорту "Кишинев" — молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег с просьбой задержать депутата. Но поскольку кроме запроса не было никаких оснований (как, например, решение суда, подозрение в совершении преступления) для задержания, этот запрос не был реализован и Дмитрук смог сесть на самолет и покинуть Молдову", — говорится в сообщении.

Примечательно, что из Кишинева народный депутат вылетел в Рим при помощи рейса от лоукостера FlyOne. Самолет задержался и смог покинуть взлетную полосу лишь в 8 вечера, хотя паспортный контроль Артем Дмитрук прошел еще в 17:30.

Побег Артема Дмитрука Fullscreen
СМИ узнали, как Артем Дмитрук покидал территорию Украины
Фото: Украинская правда

Инсайдеры в правоохранительных органах Молдовы отдельно рассказали журналистам, что на записях камер наблюдения заметно, как украинский депутат нервничал, ведь задержка рейса совершенно не играла ему на руку.

Побег Дмитрука: что происходило 25 августа

В воскресенье, 25 августа, украинская сторона предоставила коллегам из Молдовы основания для задержания народного депутата, но было уже поздно. Речь идет о врученном подозрении от Офиса генерального прокурора. Если Артем Дмитрук вернется в Молдову, тогда его могут задержать, однако, автор материала предположил, что тот не пойдет на этот опасный шаг.

В тот же день в Кишинев прибыли украинские сотрудники правоохранительных органов, которые начали работать по этому вопросу.

"Скорее всего, Дмитрук приобрел билет на ближайший доступный рейс и в Рим не собирался. Ведь дальше информация источников "УП" расходится: одни представители наших правоохранительных органов утверждают, что уже 25 августа утром Дмитрук отправился из Рима в Лондон, а другие информируют о Стамбуле как возможной следующей точке в скитаниях украинского депутата", — говорится в сообщении.

Также "Украинская правда" узнала, что последний раз народный депутат покидал страну еще в 2023 году. 23 января он вернулся при помощи автомобиля Toyota, который был зарегистрирован в Великобритании.

25 августа сообщалось, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Дмитрука заметили в полиции Штефан-Воде. Он, якобы, писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

В тот же день Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины. Накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Он назвал это "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность".

26 августа в ГБР установили факт выезда нардепа Артема Дмитрука за границу. В ведомстве заверили, что следователи ищут лиц, которые помогли действующему депутату пересечь государственную границу с Молдовой.