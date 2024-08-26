Купил первый попавшийся билет из Кишинева: СМИ узнали, как Дмитрук покинул Украину (видео)

Украинская сторона подала запрос молдавским коллегам для задержания "беглеца", однако не было оснований, делятся источники. Рейс Дмитрука задержали, поэтому он очень переживал и это заметно на видео с камер наблюдения. В результате он покинул Кишинев, но при повторном посещении страны ему грозит арест.

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На День Независимости Украину покинул народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в своей колонке раскрыл детали того, как это произошло.

Украинский политик пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" в субботу, 24 августа. Источники в правоохранительных органах рассказали, что далее народный депутат посетил местное отделение полиции в городе Штефан-Воде, который расположен недалеко от границы.

Там он попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела. При таких обстоятельствах он не смог бы покинуть Молдову в тот же день, делятся собеседники журналистов, и сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование по этому вопросу.

Другие источники "Украинской правды" рассказали, что официально Артем Дмитрук не покидал пределы Украины и в базе говорится о том, что он якобы все еще находится в стране.

"Из полицейского участка Штефан-Воде Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев. В то время когда украинский депутат уже находился в аэропорту "Кишинев" — молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег с просьбой задержать депутата. Но поскольку кроме запроса не было никаких оснований (как, например, решение суда, подозрение в совершении преступления) для задержания, этот запрос не был реализован и Дмитрук смог сесть на самолет и покинуть Молдову", — говорится в сообщении.

Примечательно, что из Кишинева народный депутат вылетел в Рим при помощи рейса от лоукостера FlyOne. Самолет задержался и смог покинуть взлетную полосу лишь в 8 вечера, хотя паспортный контроль Артем Дмитрук прошел еще в 17:30.

СМИ узнали, как Артем Дмитрук покидал территорию Украины Фото: Украинская правда

Инсайдеры в правоохранительных органах Молдовы отдельно рассказали журналистам, что на записях камер наблюдения заметно, как украинский депутат нервничал, ведь задержка рейса совершенно не играла ему на руку.

Побег Дмитрука: что происходило 25 августа

В воскресенье, 25 августа, украинская сторона предоставила коллегам из Молдовы основания для задержания народного депутата, но было уже поздно. Речь идет о врученном подозрении от Офиса генерального прокурора. Если Артем Дмитрук вернется в Молдову, тогда его могут задержать, однако, автор материала предположил, что тот не пойдет на этот опасный шаг.

В тот же день в Кишинев прибыли украинские сотрудники правоохранительных органов, которые начали работать по этому вопросу.

"Скорее всего, Дмитрук приобрел билет на ближайший доступный рейс и в Рим не собирался. Ведь дальше информация источников "УП" расходится: одни представители наших правоохранительных органов утверждают, что уже 25 августа утром Дмитрук отправился из Рима в Лондон, а другие информируют о Стамбуле как возможной следующей точке в скитаниях украинского депутата", — говорится в сообщении.

Также "Украинская правда" узнала, что последний раз народный депутат покидал страну еще в 2023 году. 23 января он вернулся при помощи автомобиля Toyota, который был зарегистрирован в Великобритании.

25 августа сообщалось, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал в Молдову. Дмитрука заметили в полиции Штефан-Воде. Он, якобы, писал заявление, которое позволяет получить статус беженца.

В тот же день Офис генпрокурора начал уголовное производство относительно незаконного выезда народного депутата Артема Дмитрука из Украины. Накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Он назвал это "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность".

26 августа в ГБР установили факт выезда нардепа Артема Дмитрука за границу. В ведомстве заверили, что следователи ищут лиц, которые помогли действующему депутату пересечь государственную границу с Молдовой.